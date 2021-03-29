Вперше в історії світового футболу матчі кваліфікації на чемпіонат світу серед чоловіків судили жінки. Однією з них стала українка Катерина Монзуль.
39-річна українка працювала на матчі Австрія - Фарерські острови у Відні.
Судити матч їй допомагали чоловіки: арбітри на лініях Олександр Жуков і Віктор Матяш, четвертий рефері - Денис Шурман (всі - з України).
У цьому поєдинку Монзуль показала дві жовті картки (по одній кожній команді), обійшлася без червоних і зафіксувала 17 фолів (10-7).
Матч у підсумку завершився перемогою Австрії з рахунком 3:1.
Читайте такожУкраїнська рефері Монзуль заборонила гравцеві вийти на заміну у своєму дебютному матчі в Лізі ЄвропиКрім того, француженка Стефані Фраппар 27 березня працювала на поєдинку Нідерланди - Латвія (2:0).
Катерина Монзуль: досягнення
- У листопаді минулого року Монзуль, яка судить матчі УПЛ, вперше працювала на матчі Ліги націй між збірними Сан-Марино і Гібралтару.
- У грудні 2020 року Монзуль вперше судила матч чоловічого єврокубка - вона працювала на грі Ліги Європи "Гент" - "Слован". Їй допомагали Марина Стрілецька та Олександра Ардашева.
Найвищою сходинкою кар'єри Монзуль в жіночому футболі стала робота на фіналі чемпіонату Світу-2015 в Канаді між збірними США і Японії.
За підсумками десятиліття Монзуль увійшла до трійки найкращих жіночих арбітрів світу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram