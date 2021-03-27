Мер Тбілісі, колишній захисник київського "Динамо" та італійського "Мілана" Каха Каладзе опинився в лікарні через проблеми з кровопостачанням головного мозку.

Про це Каладзе повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами 43-річного грузина, у нього діагностували вертебро-базилярний синдром і вестибулопатію.

"Друзі, до мене приходить багато повідомлень від знайомих і зовсім незнайомих людей про те, де я і чому я не здаюся активним. Вважаю себе зобов'язаним дати вам інформацію: у мене підтверджений вертебро-базилярний синдром і вестібулопатія, тому я на медичних дослідженнях в одній з клінік Тбілісі. Працюю дистанційно і продовжую лікування. Я хотів, щоб ви отримали цю інформацію від мене. До зустрічі!",- написав Каладзе.