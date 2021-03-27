Мер Тбілісі, колишній захисник київського "Динамо" та італійського "Мілана" Каха Каладзе опинився в лікарні через проблеми з кровопостачанням головного мозку.
Про це Каладзе повідомив на своїй сторінці в Facebook.
За словами 43-річного грузина, у нього діагностували вертебро-базилярний синдром і вестибулопатію.
"Друзі, до мене приходить багато повідомлень від знайомих і зовсім незнайомих людей про те, де я і чому я не здаюся активним. Вважаю себе зобов'язаним дати вам інформацію: у мене підтверджений вертебро-базилярний синдром і вестібулопатія, тому я на медичних дослідженнях в одній з клінік Тбілісі. Працюю дистанційно і продовжую лікування. Я хотів, щоб ви отримали цю інформацію від мене. До зустрічі!",- написав Каладзе.
Читайте також"Пишу і руки тремтять": у 21-річної української чемпіонки Європи з гімнастики виявили рак
Вертебро-базилярний синдром і вестибулопатія: довідка
- Вертебро-базилярний синдром (вертебо-базилярна недостатність) - порушення функціонування головного мозку внаслідок ослаблення кровотоку в базилярній або хребетних артеріях.
- Вестибулопатія (порушення функції вестибулярного аналізатора) - це симптомокомплекс, який може супроводжувати найрізноманітніші хвороби або бути конституціональною особливістю і проявлятися раптовою появою або постійними запамороченням і хиткістю при ходьбі.
Каха Каладзе: кар'єра у футболі і політиці
- По ходу кар'єри Каладзе виступав за "Динамо" Тбілісі (1993-1997), "Динамо" Київ (1998-2000), італійські "Мілан" (2001-2020) та "Дженоа" (2010-2012). За збірну Грузії провів 83 матчі, забивши 1 гол.
- Він ставав чемпіоном Грузії (4 рази), чемпіоном України (тричі), чемпіоном Італії (2004), вигравав Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА (по два рази), а також ряд інших трофеїв.
- У 2012 році Каладзе вступив до лав партії "Грузинська мрія" і був обраний до парламенту Грузії, а також зайняв пости віце-прем'єра і міністра енергетики Грузії.
- Восени 2017 року Каладзе балотувався на посаду мера Тбілісі і переміг у першому турі, набравши 51,4 відсотка голосів.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram