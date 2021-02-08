Клопп підтримав бразильського голкіпера / фото REUTERS
У центральному матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" виграв у "Ліверпуля" з рахунком 1:4.
Головний тренер чинних чемпіонів Англії Юрген Клопп прокоментував дві жахливі помилки свого воротаря Аліссона Беккера.
Про це повідомляє ESPN.
"Можливо, в нього замерзли ноги? Це звучить кумедно, але таке може бути", - припускає такий варіант Клопп.
twitter.ESPNUK
Зауважимо, що температура у вечір гри була всього два градуси вище нуля.
Нагадаємо, що Аліссон лише нещодавно залікував чергову травму. Також бразилець потрапив у символічну збірну року за версією FIFA.
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