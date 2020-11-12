У "Манчестер Юнайтед" знову хочуть бачити португальця на "Олд Траффорд".

Англійський "Манчестер Юнайтед" зацікавлений у підписанні нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

Про це в Twitter повідомив журналіст ESPN Крістіан Мартін.

Він зазначає, що джерела в Португалії і "Манчестер Юнайтед" підтвердили, що "Червоні дияволи" умовляють Роналду повернутися на "Олд Траффорд" в наступному сезоні.

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Португальський футболіст зараз роздумує над цією пропозицією.

Якщо Роналду захоче перейти в "МЮ", то "Ювентус" буде готовий вступити в переговори щодо його трансферу.

Нагадаємо, Роналду виступав за "Манчестер Юнайтед" з 2003 по 2009 роки.

Контракт Роналду з "Ювентусом" дійсний до літа 2022 року. Раніше в ЗМІ з'явилася інформацію, що туринський клуб буде готовий розлучитися з 35-річним португальцем влітку, щоб розвантажити платіжну відомість.

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Автор: Антон Дудар