"Шахтар" і "Аталанта" зазнали розгромних поразок, "Реал" вирвав перемогу у "Інтера".

3 листопада відбулися матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у групах A, B, C і D.

"Шахтар" розгромно програв "Боруссії" Менхенгладбах і втратив перше місце в групі В.

У центральному матчі ігрового дня "Реал" приймав "Інтер". Гості двічі відігравалися по ходу матчу, проте гол Родріго приніс "вершковим" перемогу. Серхіо Рамос забив ювілейний 100-й гол за "Реал".

"Аталанта" українця Руслана Малиновського розгромно програла "Ліверпулю". Український футболіст вийшов на заміну на 63-й хвилині за рахунку 0:5. У складі переможців хет-триком відзначився Діогу Жота.

Ще один український футболіст Олександр Зінченко провів весь матч на полі у складі "Ман Сіті" в матчі проти "Олімпіакоса".

Результати матчів

Група А

"Локомотив" - "Атлетико" - 1:1

Голи: Міранчук, 25 (з пенальті) - Хіменес, 18

"Зальцбург" - "Баварія" - 2:6

Голи: Беріша, 4, Окугава, 66 - Левандовскі, 21, 88 (з пенальті), Крістенсен, 44 (автогол), Боатенг, 79, Сане, 83, Ернандес, 90+2

Положення команд: "Баварія" - 9 очок, "Атлетіко" - 4, "Локомотив" - 2, "Зальцбург" - 1

Група B

"Шахтар" - "Боруссія" М - 0:6

Голи: Плеа, 8, 26, 78, Бондар, 17 (автогол), Бенсебаіні, 44, Штіндль, 65

"Реал" - "Інтер" - 3:2

Голи: Бензема, 25, Рамос, 33, Родріго, 80 - Мартінес, 35, Перішич, 68

Положення команд: "Боруссія" М - 5 очок, "Шахтар" - 4, "Реал" - 4, "Інтер" - 2

Група C

"Манчестер Сіті" - "Олімпіакос" - 3:0

Голи: Торрес, 12, Жезус. 81, Жоау Канселу, 90

"Порту" - "Олімпік" - 3:0

Голи: Марега, 4, Сержіу Олівейра, 28 (з пенальті), Діас, 69

Положення команд: "Манчестер Сіті" - 9 очок, "Порту" - 6, "Олімпіакос" - 3, "Олімпік" - 0

Група D

"Мітьюлланд" - "Аякс" - 1:2

Голи: Дрейер, 18 - Антоні, 1, Тадіч, 13

"Аталанта" - "Ліверпуль" - 0:5

Голи: Діогу Жота, 16, 33, 54, Салах, 47, Мане, 49

Положення команд: "Ліверпуль" - 9 очок, "Аякс" - 4, "Аталанта" - 4, "Мітьюлланд" - 0

Ліга чемпіонів 2020-2021: головне

Груповий етап ЛЧ 2020-2021 проходить у форматі ігор вдома і на виїзді, а завершиться 9 грудня.

2-й тур Ліги чемпіонів: результати 27 жовтня, результати 28 жовтня.

Графік матчів групового раунду: 3 тур - 3/4 листопада, 4 тур - 24/25 листопада, 5 тур - 1/2 грудня, 6 тур - 8/9 грудня.

"Динамо" в 3-му турі на виїзді зіграє з "Барселоною".

Два українські клуби виступають на цьому етапі турніру одночасно вперше з сезону 2016-2017.

Плей-офф ЛЧ пройде з 16 лютого по 29 травня - в цей день в Стамбулі відбудеться фінальний матч.

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Автор: Антон Дудар