Ліга Європи: результати перших матчів 1/16 фіналу

"Динамо", "Шахтар", "Манчестер Юнайтед" та інші клуби стартували в плей-офф ЛЄ.

18 лютого були зіграні перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи 2020-2021. З цієї стадії боротьбу в турнірі почали українські "Шахтар" і "Динамо", які восени виступали в Лізі чемпіонів. "Динамо" в Києві не втримало переможний рахунок у матчі з "Брюгге". У той же час "Шахтарю" вдалося виграти в гостях у "Маккабі". Результати всіх матчів "Динамо" Київ (Україна) - "Брюгге" (Бельгія) - 1:1 "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) - "Шахтар" (Україна) - 0:2 "Олімпіакос" (Греція) - ПСВ (Нідерланди) - 4:2 "Црвена Звезда" (Сербія) - "Мілан" (Італія) - 2:2 "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Байєр" (Німеччина) - 4:3 "Брага" (Португалія) - "Рома" (Італія) - 0:2 "Краснодар" (Росія) - "Динамо" Загреб (Хорватія) - 2:3 "Славія" (Чехія) - "Лестер" (Англія) - 0:0 "Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 0:4 "Вольфсберг" (Австрія) - "Тоттенхем" (Англія) - 1:4 "Лілль" (Франція) - "Аякс" (Нідерланди) - 1:2 "Зальцбург" (Австрія) - "Вільярреал" (Іспанія) - 0:2 "Гранада "(Іспанія) - "Наполі" (Італія) - 2:0 "Мольде" (Норвегія) - "Хоффенхайм" (Німеччина) - 3:3 "Бенфіка" (Португалія) - "Арсенал" (Англія) - 1:1 "Антверпен" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 3:4 Плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати В 1/16 фіналу не зустрічаються команди з однієї групи Ліги Європи, а також представники однієї національної асоціації. Також УЄФА розводить представників України та Росії.

Матчі-відповіді 1/16 фіналу будуть зіграні 25 лютого.

Плей-офф ЛЄ триватиме до 26 травня, коли в Гданську буде зіграний фінал. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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