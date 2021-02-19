18 лютого були зіграні перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи 2020-2021.
З цієї стадії боротьбу в турнірі почали українські "Шахтар" і "Динамо", які восени виступали в Лізі чемпіонів.
"Динамо" в Києві не втримало переможний рахунок у матчі з "Брюгге". У той же час "Шахтарю" вдалося виграти в гостях у "Маккабі".
Результати всіх матчів
"Динамо" Київ (Україна) - "Брюгге" (Бельгія) - 1:1
"Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) - "Шахтар" (Україна) - 0:2
"Олімпіакос" (Греція) - ПСВ (Нідерланди) - 4:2
"Црвена Звезда" (Сербія) - "Мілан" (Італія) - 2:2
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Байєр" (Німеччина) - 4:3
"Брага" (Португалія) - "Рома" (Італія) - 0:2
"Краснодар" (Росія) - "Динамо" Загреб (Хорватія) - 2:3
"Славія" (Чехія) - "Лестер" (Англія) - 0:0
"Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 0:4
"Вольфсберг" (Австрія) - "Тоттенхем" (Англія) - 1:4
"Лілль" (Франція) - "Аякс" (Нідерланди) - 1:2
"Зальцбург" (Австрія) - "Вільярреал" (Іспанія) - 0:2
"Гранада "(Іспанія) - "Наполі" (Італія) - 2:0
"Мольде" (Норвегія) - "Хоффенхайм" (Німеччина) - 3:3
"Бенфіка" (Португалія) - "Арсенал" (Англія) - 1:1
"Антверпен" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 3:4
Плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати
В 1/16 фіналу не зустрічаються команди з однієї групи Ліги Європи, а також представники однієї національної асоціації. Також УЄФА розводить представників України та Росії.
Матчі-відповіді 1/16 фіналу будуть зіграні 25 лютого.
Плей-офф ЛЄ триватиме до 26 травня, коли в Гданську буде зіграний фінал.
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