25 лютого відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи 2020-2021.
В 1/8 фіналу пройшли відразу два українські клуби. Донецький "Шахтар" повторно обіграв "Маккабі", а київському "Динамо" вдалося здобути виїзну перемогу над "Брюгге".
Результати всіх матчів
"Шахтар" (Україна) - "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) - 1:0 (перший матч - 2:0)
"Брюгге" (Бельгія) - "Динамо" Київ (Україна) - 0:1 (перший матч - 1:1)
"Тоттенхем" (Англія) - "Вольфсберг" (Австрія) - 4:0 (перший матч - 4:1)
"Аякс" (Нідерланди) - "Лілль" (Франція) - 2:1 (перший матч - 2:1)
"Наполі" (Італія) - "Гранада" (Іспанія) - 2:1 (перший матч - 0:2)
"Хоффенхайм" (Німеччина) - "Мольде" (Норвегія) - 0:2 (перший матч - 3:3)
"Вільярреал" (Іспанія) - "Зальцбург" (Австрія) - 2:1 (перший матч - 2:0)
"Рейнджерс" (Шотландія) - "Антверпен" (Бельгія) - 5:2 (перший матч - 4:3)
"Арсенал" (Англія) - "Бенфіка" (Португалія) - 3:2 (перший матч - 1:1)
ПСВ (Нідерланди) - "Олімпіакос" (Греція) - 2:1 (перший матч - 2:4)
"Байєр" (Німеччина) - "Янг Бойз" (Швейцарія) - 0:2 (перший матч - 3:4)
"Динамо" Загреб (Хорватія) - "Краснодар" (Росія) - 1:0 (перший матч - 3:2)
"Лестер" (Англія) - "Славія" (Чехія) - 0:2 (перший матч - 0:0)
"Рома" (Італія) - "Брага" (Португалія) - 3:1 (перший матч - 2:0)
"Мілан" (Італія) - "Црвена Звезда" (Сербія) - 1:1 (перший матч - 2:2)
"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія) - 0:0 (перший матч - 4:0)
Ліга Європи: всі учасники 1/8 фіналу
В 1/8 фіналу зіграють "Динамо" Київ, "Шахтар" (обидві - Україна), "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем" (всі - Англія), "Вільярреал", "Гранада" (обидві - Іспанія), "Мілан", "Рома" (обидві - Італія), "Славія" (Чехія), "Аякс" (Нідерланди), "Мольде" (Норвегія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Динамо" Загреб (Хорватія), "Янг Бойз" (Швейцарія) і "Олімпіакос" (Греція).
Плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати
В 1/16 фіналу не могли зустрітися команди з однієї групи Ліги Європи, а також представники однієї національної асоціації. З 1/8 фіналу ці обмеження буде знято.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 26 лютого.
Плей-офф ЛЄ триватиме до 26 травня, коли в Гданську буде зіграний фінал.
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