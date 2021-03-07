Команда Юргена Клоппа продовжує падіння в таблиці АПЛ.

У 27-му турі англійської Прем'єр-Ліги "Ліверпуль" приймав "Фулхем" і зазнав поразки.

Для діючого чемпіона Англії ця поразка стала шостою поспіль на "Енфілді". Це клубний антирекорд.

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"Ліверпуль" - "Фулхем" - 0:1

Гол: Леміна, 45

"Ліверпуль": Аліссон, Неко Вільямс (Трент, 76), Ріс Вільямс, Філліпс, Робертсон, Мілнер (Фабіньо, 76), Вейналдум (Мане, 62), Кейта, Шакірі, Салах, Жота

"Фулхем": Ареоля, Аїна, Андерсен, Адарабіойо, Тете, Кавалейру (Мітрович, 85), Леміна, Харрісон Рід, Боббі Рід, Маджа (Лофтус-Чик, 67), Лукман (Робінсон, 83)

АПЛ: положення команд

У "Ліверпуля" - 43 очки і сьоме місце в таблиці, проте мерсисайдці ще можуть втратити його, так як у найближчих переслідувачів зіграно менше матчів.

"Фулхем" з 26 очками йде 18-м (в зоні вильоту).

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Автор: Антон Дудар