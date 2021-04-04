Біксант Лізаразю вважає, що Неймар недостатньо дисциплінований.

Легендарний французький екс-захисник, чемпіон світу і переможець Ліги чемпіонів Біксант Лізаразю розкритикував поведінку зірки ПСЖ Неймара.

Як передає sports.fr, Лізаразю обрушився з критикою на бразильця після того, як він був вилучений у матчі проти "Лілля" (0:1). Неймар штовхнув суперника при спробі ввести м'яч з ауту і отримав другий "гірчичник".

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"Як тільки все складається не на його користь, як тільки його команді доводиться захищатися, він стає агресивним. Він повернувся після двох місяців відновлення від травми, через три дні матч Ліги чемпіонів. Потрібно бути спокійним, але у Неймара цього немає. Він не поважає ні суперників, ні партнерів по команді, у нього немає дисципліни", - сказав Лізаразю.

Відзначимо, що для Неймара це вилучення стало вже четвертим в кар'єрі в чемпіонаті Франції.

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Автор: Антон Дудар