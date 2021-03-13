Французький фахівець висловився про капітана своєї команди.

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан прокоментував завершення контракту захисника "вершкових" Серхіо Рамоса та поділився думкою щодо його фізичних кондицій.

Слова наставника наводить офіційний сайт "Реала".

"Рамос - особливий гравець. У нього є бажання, він хоче продовжувати грати. Звичайно, він може грати до 40 років, якщо почуватиме себе добре щороку, як зараз".

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"Добре, що він відчуває, що йому це до снаги, але поживемо - побачимо. Футболіст сам вирішує, коли завершувати виступи. Для цього немає віку. Я не знаю, що буде з продовженням його контракту. Як тренер я хочу, щоб він залишився тут, тому що він важливий гравець для нас. Я хочу, щоб він залишився і продовжував виступати в нас", - висловився Зідан.

Нагадаємо, що французький "Парі Сен-Жермен" не проти переманити до себе Рамоса та вже наступного літа йому запропонувати зарплату 15 мільйонів євро за сезон.

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Автор: Будрін Артем