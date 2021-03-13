Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан прокоментував завершення контракту захисника "вершкових" Серхіо Рамоса та поділився думкою щодо його фізичних кондицій.
Слова наставника наводить офіційний сайт "Реала".
"Рамос - особливий гравець. У нього є бажання, він хоче продовжувати грати. Звичайно, він може грати до 40 років, якщо почуватиме себе добре щороку, як зараз".
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"Добре, що він відчуває, що йому це до снаги, але поживемо - побачимо. Футболіст сам вирішує, коли завершувати виступи. Для цього немає віку. Я не знаю, що буде з продовженням його контракту. Як тренер я хочу, щоб він залишився тут, тому що він важливий гравець для нас. Я хочу, щоб він залишився і продовжував виступати в нас", - висловився Зідан.
Нагадаємо, що французький "Парі Сен-Жермен" не проти переманити до себе Рамоса та вже наступного літа йому запропонувати зарплату 15 мільйонів євро за сезон.
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