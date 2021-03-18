В дуелі португальських тренерів сильнішим виявився Паулу Фонсека.

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру підбив підсумки програного матчу в 1/8 фіналу Ліги Європи італійській "Ромі".

Слова тренера наводить передача "Шлях до Гданську" з ютуб-каналу "Футбол 1, 2, 3".

"Ми відчуваємо велику несправедливість у всьому, що сталося. Але ми можемо говорити глобально. Перший тайм був збалансованим в Римі з деяким домінуванням "Роми", було 0:1. Другий тайм в Римі ми почали добре, домінували до другого пропущеного, ми створювали моменти, контролювали. На жаль, не забили в Римі", - пригадує Каштру.

"У Києві в першому таймі ми повністю домінували. Було дуже багато моментів, які можна було реалізовувати. Відчули деяку несправедливість в перерві, тому що ми завдали 4 удари, 70% володіння м'ячем, багато виграних єдиноборств, правильне позиціювання команди з виконанням установки", - вважає 59-річний наставник.

"У другому таймі гол "Роми" практично викинув нас зі змагання. Психологічна складова змушує нас втрачати впевненість. У нас була можливість зреагувати, але не добилися результату, якого хотіли. Не виграли. А потім ще гол плюс пенальті на Матвієнку, який міг привести матч до нічиєї, якби його поставили. Вітаю "Рому" і бажаю великого успіху в майбутньому", - завершив думку фахівець.

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Шахтар - Рома: підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією Whoscored визнаний нападник "Роми" Борха Майораль. Його підсумковий бал - 7,5.

Результати жеребкування 1/4 фіналу "Рома" дізнається 19 березня о 14:00 за київським часом.

"Рома" в плей-офф єврокубків 32 рази перемагала в першій грі та у 28 випадках проходила далі.

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Автор: Будрін Артем