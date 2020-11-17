Підопічні Андрія Шевченка завершать виступ у групі нинішнього сезону турніру.

У 6-му турі Ліги націй 2020-2021 збірна України в гостях зустрінеться зі Швейцарією. Заключний поєдинок команд у групі D повинен пройти на "Свісспорарена" в Люцерні.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Швейцарія - Україна.

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Початок зустрічі - о 21.45.

Перед грою склалася приблизно така ж ситуація, як і перед п'ятим туром з німцями. У збірній України підтвердилися нові випадки зараження коронавірусом, у зв'язку з чим команда здала нові тести. Після їх результатів буде прийнято остаточне рішення щодо проведення поєдинку.

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Збірна Швейцарії

Швейцарці в дебютному сезоні Ліги націй також виступали в Лізі А, де вийшли з групи і дійшли до півфіналу, а потім боролися за бронзу з Англією (0:0, 5:6 в серії пенальті).

У новому розіграші команда знову показує, що не просто так знаходиться в компанії найкращих збірних Європи. У п'яти турах швейцарці тричі зіграли внічию при двох поразках.

У стартовому турі команда Петковича поступилася Україні на виїзді (1:2), після чого були дві нічиї з Німеччиною - 1:1 і 3:3, а також поразка від іспанців (0:1) і нічия з "Фурією Рохою" в минулому турі - 1:1. У тому поєдинку перемога була втрачена в меншості на останніх хвилинах, а воротар швейцарців Ян Зоммер парирував два пенальті від Серхіо Рамоса.

Через дискваліфікацію господарям не допоможуть Ніко Ельведі і Ремо Фройлер. Не оминув команду і коронавірус, який залишив швейцарців без Джордана Лотомбу і Сілвана Відмера. Додатково в команду були викликані Міхаель Ланг ("Боруссія" М), Мішель Ебішер ("Янг Бойз") і Пайтім Касамі ("Базель").

Збірна України

Українська команда продовжує страждати від COVID-19. Перед матчем з Німеччиною в минулому турі заразилися Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук і Віктор Коваленко.

Цього разу склалася абсолютно аналогічна ситуація. Напередодні матчу тести виявилися позитивними у Володимира Різника, Едуарда Соболя та Євгена Макаренка.

Андрій Шевченко в терміновому порядку викликав трьох гравців з молодіжної збірної України - Сергія Булецку і Олександра Назаренко з "Дніпра-1", а також Георгія Судакова, який у 18 років робить свої перші кроки в основі "Шахтаря". Всього в розпорядженні тренерського штабу залишилося 16 польових гравців і 3 воротаря.

Після п'яти турів в активі українців 6 очок. У цьому розіграші ЛЧ команда обіграла Швейцарію (2:1) та Іспанію (1:0), а також двічі поступилася Німеччині (1:2, 1:3) та іспанцям (0:4). В останньому поєдинку групи збірна України повинна не програти, щоб гарантувати собі прописку в еліті. Якщо трапиться поразка, то будуть враховуватися голи в гостях за підсумками обох матчів зі швейцарцями.

Слова перед матчем

Головний тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович:

"Нам дуже важливо залишитися в Лізі А, щоб знову грати проти таких хороших команд, як Іспанія. Ми хочемо перемогти завтра і горді тим, що змогли забезпечити матчу з Україною статус своєрідного плей-офф. Україна - хороша команда. Вона сильна в русі і єдиноборствах. Вона демонструє специфічний стиль, що ми вже могли оцінити".

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко:

"Я вважаю, що Швейцарія, як і Україна, заслужила право залишитися у вищому дивізіоні Ліги націй. Обидві наші команди дуже хорошої якості. Я знаю, що ми граємо проти хорошого суперника. Постараємося виставити максимально бойовий склад".

Історія протистоянь

У стартовому турі групового етапу українці приймали швейцарців і перемогли з рахунком 2:1. Той успіх не можна назвати беззастережним - швейцарці показали, що ні в чому не поступаються і готові боротися за місце в еліті.

У 2010-му році команди провели результативний товариський матч - 2:2. Найзнаменитіша гра відбулася на чемпіонаті світу 2006 року. Тоді в 1/8 фіналу ігровий час завершився без голів, а в серії пенальті українці святкували історичний успіх - 3:0.

Орієнтовні склади

Швейцарія: Зоммер, Родрігес, Аканджі, Шер, Цубер, Джака, Соу, Фернандес, Шакірі, Емболо, Сеферович

Україна: Пятов, Михайличенко, Забарний, Матвієнко, Конопля, Степаненко, Малиновський, Зінченко, Зубков, Марлос, Яремчук

Арбітр

Судити гру буде грецька бригада арбітрів на чолі з Анастасіосом Сідіропулосом.

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Автор: Данило Слесь