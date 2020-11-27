Андрій Павелко вважає, що рішення по матчу має бути переглянуте.

Президент Української Асоціації футболу Андрій Павелко розповів про підготовку апеляції до Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) у справі про технічну поразку для збірної України за матч зі Швейцарією.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі "ДенисовТІМЕ" на YouTube.

За словами Павелка, зараз УАФ очікує мотиваційну частину рішення УЄФА, яка буде отримана максимум в понеділок.

"Після цього ми готуємо апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, де нас представлятимуть дуже сильні юристи. У CAS нас також супроводжуватимуть іспанські та швейцарські юристи, які матимуть дуже чітку позицію в тому, що дане рішення має бути переглянуте. Тому що це дуже поганий прецедент для європейського і світового футболу", - зазначив він.

Павелко підкреслив, що УАФ буде йти в Лозанну незалежно від того, що буде в мотиваційній частині: "Це однозначна позиція".

Читайте також"УЄФА - це мафія": як у мережі відреагували на технічну поразку збірної України

"Необхідність дограти в терміни всі турніри підштовхує УЄФА до таких швидких рішень. Ми будемо відстоювати до кінця інтереси нашої збірної. У CAS буде гостра дискусія, хоч він і знаходиться в Швейцарії. Ми будемо опонувати швейцарським колегам. У нас дуже багато аргументів, це підтверджують наші юристи" - сказав Павелко.

"Мій оптимізм базується на нашій юридичній позиції", - додав він.

Президент УАФ зазначив, що якщо CAS скасує рішення УЄФА, то Європейський футбольний союз повинен буде призначити дату для перегравання матчу:

"CAS може скасувати або підтвердити рішення. Якщо вони скасують рішення, то питання вже буде до УЄФА, щоб призначити дату. Теоретично такі дати існують. Вважають, що треба швидше закрити матчі в груповому етапі Ліги націй. Це помилкова думка окремих менеджерів, які хочуть закрити це вікно. Але для футболу і справедливості не повинно такого бути".

Технічна поразка збірної України: головне

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар