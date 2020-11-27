Президент Української Асоціації футболу Андрій Павелко розповів про підготовку апеляції до Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) у справі про технічну поразку для збірної України за матч зі Швейцарією.
Про це він сказав в інтерв'ю програмі "ДенисовТІМЕ" на YouTube.
За словами Павелка, зараз УАФ очікує мотиваційну частину рішення УЄФА, яка буде отримана максимум в понеділок.
"Після цього ми готуємо апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, де нас представлятимуть дуже сильні юристи. У CAS нас також супроводжуватимуть іспанські та швейцарські юристи, які матимуть дуже чітку позицію в тому, що дане рішення має бути переглянуте. Тому що це дуже поганий прецедент для європейського і світового футболу", - зазначив він.
Павелко підкреслив, що УАФ буде йти в Лозанну незалежно від того, що буде в мотиваційній частині: "Це однозначна позиція".
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"Необхідність дограти в терміни всі турніри підштовхує УЄФА до таких швидких рішень. Ми будемо відстоювати до кінця інтереси нашої збірної. У CAS буде гостра дискусія, хоч він і знаходиться в Швейцарії. Ми будемо опонувати швейцарським колегам. У нас дуже багато аргументів, це підтверджують наші юристи" - сказав Павелко.
"Мій оптимізм базується на нашій юридичній позиції", - додав він.
Президент УАФ зазначив, що якщо CAS скасує рішення УЄФА, то Європейський футбольний союз повинен буде призначити дату для перегравання матчу:
"CAS може скасувати або підтвердити рішення. Якщо вони скасують рішення, то питання вже буде до УЄФА, щоб призначити дату. Теоретично такі дати існують. Вважають, що треба швидше закрити матчі в груповому етапі Ліги націй. Це помилкова думка окремих менеджерів, які хочуть закрити це вікно. Але для футболу і справедливості не повинно такого бути".
Технічна поразка збірної України: головне
- Через декілька випадків коронавірусу у збірній України перед грою зі Швейцарією головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося. Привезти на гру іншу команду українська збірна не змогла.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу. Водночас у Швейцарії чекали рішення УЄФА на свою користь.
- У збірній України заявили, що до делегації команди в Швейцарії ставилися "як до прокажених".
- 25 листопада УЄФА присудив технічну поразку збірній України.
- Ще до рішення УЄФА стало відомо, що УАФ подасть протест, якщо збірній України присудять технічну поразку. Після рішення в УАФ підтвердили, що звернуться до Спортивного арбітражного суду Лозанни.
- Матч Швейцарія - Україна був вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А, так як в України було в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3. Тепер швейцарці вийшли на третє місце, а збірна України покинула елітний дивізіон турніру.
- Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував рішення УЄФА.
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