Флорентіно Перес не боїться погроз від УЄФА.

Президент "Реала" і голова новоствореної Європейської Суперліги Флорентіно Перес висловився щодо санкцій, які хоче застосувати УЄФА.

Про це повідомляє Sports Illustrated.

"Якщо гравцям, які беруть участь в Суперлізі, заборонять грати на чемпіонаті світу 2022 в Катарі, ми створимо свій власний чемпіонат світу. Це не така й складна задача", - вважає 74-річний футбольний функціонер.

"Ми допоможемо футболу на всіх рівнях. Футбол - єдиний глобальний вид спорту у світі, який налічує понад 4 млрд уболівальників, і наша відповідальність як великих клубів полягає в тому, щоб задовольнити їх побажання", - додав Перес.

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Автор: Артем Будрін