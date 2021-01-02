Томаш Кендзьора зробив пропозицію своїй коханій.

Захисник київського "Динамо" і збірної Польщі Томаш Кендзьора зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині - українці Вікторії.

Про це Кендзьора повідомив в Instagram.

Футболіст зробив пропозицію в Дубаї під час морської прогулянки на катері.

"Вона сказала "так", - написав Кендзьора, а також опублікував кілька фото.

Відомо, що пара зустрічається вже близько двох років.

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Автор: Антон Дудар