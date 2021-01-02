Томаш Кендзьора зі своєю коханою / фото instagram.com/tkedziora94
Захисник київського "Динамо" і збірної Польщі Томаш Кендзьора зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині - українці Вікторії.
Про це Кендзьора повідомив в Instagram.
Футболіст зробив пропозицію в Дубаї під час морської прогулянки на катері.
"Вона сказала "так", - написав Кендзьора, а також опублікував кілька фото.
Відомо, що пара зустрічається вже близько двох років.
фото instagram.com/tkedziora94
фото instagram.com/tkedziora94
фото instagram.com/tkedziora94
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