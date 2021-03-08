Гравці Десни / фото УПЛ
"Десна" й "Рух" зустрічалися в рамках 17-го туру чемпіонату України.
Матч завершився погромом - 0:4. Гості двічі забили у першому таймі та ще двічі у другому.
Після цієї гри у "Десни" - 30 очок і 4-е місце в таблиці, у "Руха" - 13 очок й дванадцята позиція.
"Рух" - "Десна" - 0:4
Голи: Чепурненко, 21, Картушов, 43, Будківський, 63, Гуцуляк, 65
Читайте такожПрезидент донецького Олімпіка увірвався в прямий ефір з відбірними матюками (відео)
Українська Прем'єр-ліга: 17-й тур
- "Маріуполь" отримав дві червоні картки й капітулював перед "Ворсклою".
- "Шахтар" мінімально здолав "Олімпік" завдяки голу Додо.
- "Динамо" розгромило "Минай", у складі якого проти киян зіграв Артем Мілевський.
- "Зорі" вистачило одного тайму, щоб розгромити "Львів" і здобути сьому перемогу поспіль.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram