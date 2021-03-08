Гравці Десни / фото УПЛ

"Десна" й "Рух" зустрічалися в рамках 17-го туру чемпіонату України.

Матч завершився погромом - 0:4. Гості двічі забили у першому таймі та ще двічі у другому.

Після цієї гри у "Десни" - 30 очок і 4-е місце в таблиці, у "Руха" - 13 очок й дванадцята позиція.

"Рух" - "Десна" - 0:4

Голи: Чепурненко, 21, Картушов, 43, Будківський, 63, Гуцуляк, 65

Читайте такожПрезидент донецького Олімпіка увірвався в прямий ефір з відбірними матюками (відео)

Українська Прем'єр-ліга: 17-й тур

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем