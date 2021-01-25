Віктор Коваленко може продовжити кар'єру в "Аталанті".

Півзахисник Віктор Коваленко відмовився продовжувати контракт з донецьким "Шахтарем", так як має одну з найнижчих зарплат в клубі.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик у своїй програмі на YouTube.

За його словами, "Шахтар" робив Коваленку пропозицію щодо продовження контракту, проте футболіста не влаштував розмір зарплати. Вона була меншою, ніж у молодих новачків команди, які були куплені за великі гроші.

"Пропозиція щодо продовження контракту, як вважає сам Коваленко, була досить неадекватною", - сказав Циганик.

Нагадаємо, Коваленко стане вільним агентом наступного літа. Раніше повідомлялося, що гравець вже домовився про перехід в "Аталанту", і, ймовірно, приєднається до італійського клубу влітку на правах вільного агента.

Віктор Коваленко: кар'єра в "Шахтарі"

24-річний Коваленко є вихованцем "Шахтаря" і дебютував за "гірників" 17 жовтня 2014 року. Всього на його рахунку 200 матчів і 32 голи у складі "гірників".

З "Шахтарем" Коваленко чотири рази ставав чемпіоном України, чотири рази виграв Кубок України і двічі - Суперкубок.

У поточному сезоні в активі півзахисника 4 голи в 11 матчах за "гірників" у всіх турнірах.

У складі збірної України Коваленко провів 26 матчів.

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Автор: Антон Дудар