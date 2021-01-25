Півзахисник Віктор Коваленко відмовився продовжувати контракт з донецьким "Шахтарем", так як має одну з найнижчих зарплат в клубі.
Про це повідомив журналіст Ігор Циганик у своїй програмі на YouTube.
За його словами, "Шахтар" робив Коваленку пропозицію щодо продовження контракту, проте футболіста не влаштував розмір зарплати. Вона була меншою, ніж у молодих новачків команди, які були куплені за великі гроші.
"Пропозиція щодо продовження контракту, як вважає сам Коваленко, була досить неадекватною", - сказав Циганик.
Нагадаємо, Коваленко стане вільним агентом наступного літа. Раніше повідомлялося, що гравець вже домовився про перехід в "Аталанту", і, ймовірно, приєднається до італійського клубу влітку на правах вільного агента.
Віктор Коваленко: кар'єра в "Шахтарі"
- 24-річний Коваленко є вихованцем "Шахтаря" і дебютував за "гірників" 17 жовтня 2014 року. Всього на його рахунку 200 матчів і 32 голи у складі "гірників".
- З "Шахтарем" Коваленко чотири рази ставав чемпіоном України, чотири рази виграв Кубок України і двічі - Суперкубок.
- У поточному сезоні в активі півзахисника 4 голи в 11 матчах за "гірників" у всіх турнірах.
- У складі збірної України Коваленко провів 26 матчів.
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