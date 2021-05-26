Команди раніше зустрічалися 4 рази й завжди грали в нульову нічию.

26 травня в польському Гданську відбудеться фінал Ліги Європи, в якому зустрінуться іспанський "Вільярреал" та англійський "Манчестер Юнайтед".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Вільярреал - Манчестер Юнайтед.

Вільярреал - Манчестер Юнайтед: де дивитись матч

Початок зустрічі - о 22.00.

У 2005 та 2008 роках команди перетиналися на груповому етапі Ліги чемпіонів й всі матчі неодмінно завершували з рахунком 0:0.

Вільярреал - Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів

"Вільярреал"

Тренує іспанський колектив справжній спеціаліст з Ліги Європи. Наставник "жовтої субмарини" Унаї Емері тричі вигравав цей турнір з "Севільєю" і ще один раз програв з "Арсеналом" у фіналі. Тому бачити "Вільярреал" у головному поєдинку цих змагань щонайменше не дивно.

Іспанська команда провела сезон доволі рівно та цілісно. Зокрема, в чемпіонаті Іспанії клуб фінішував на 7-му місці й лише в прикрому сценарії на останніх хвилинах втратив путівку в Лігу Європи на наступний сезон. "Вільярреал" з 7-ої сходинки має право зіграти у новоствореній Лізі конференцій. Але тріумф сьогодні означатиме путівка до Ліги чемпіонів! Ось такий альтернативний варіант існує для команди Унаї Емері. "МанЮнайтед" в цьому аспекті не так мотивований, оскільки вже гарантував собі участь в ЛЧ.

Букмекери не особливо вірять у "Вільярреал", але це можливо й краще для іспанців: чим менше тиску та очікувань - тим більше шансів шокувати фаворита. Принаймні, ця формула виручала Емері в цьому турнірі не раз. Форвард "Вільярреалу" Жерар Морено забив у цій ЛЄ 6 голів та всього на відстані двох голів, щоб одноосібно виграли Золоту бутсу змагань.

29-річний нападник провів дивовижний сезон та отримав виклик у збірну Іспанії для виступів на Євро-2020. Окрім Морено, лідерами "Вільярреалу" є Дані Парехо та Пау Торрес. Перший є чудовим півзахисником, який веде гру команди з глибини, зв'язує атаку й захист, може зіграти плеймейкера. А Торрес - основний захисник збірної Іспанії.

На шляху до фіналу "субмарина" прибрала "Зальцбург", київське "Динамо", загребське "Динамо" й "Арсенал" (Лондон).

"Манчестер Юнайтед"

Англійський клуб теж рівно пройшов сезон, якщо не брати до уваги нервовий початок. Проте з листопада минулого року "дияволи" закріпилися в топ-4 АПЛ й без проблем стали віце-чемпіонами Англії. Команду Оле-Гуннара Сульшера не "тероризували" травми, на відміну від умовного "Ліверпуля".

Більше того, манкуніанці починали сезон в Лізі чемпіонів й здобули дві перемоги поспіль над своїми прямими конкурентами - ПСЖ та "Лейпцигом". Проте осічка з "Істанбулом Башакшехіром" коштувала дорого й "змазана" кінцівка відправила "МЮ" до Ліги Європи.

У 2017 році "дияволи" на чолі з Жозе Моурінью здобули кубок Ліги Європи, здолавши "Аякс" в фіналі. Зараз Сульшер має чудову нагоду виграти свій перший трофей з "МЮ".

Бруну Фернандеш справжній лідер колективу, який забив 5 голів в ЛЄ та веде команду за собою. Також "другу молодість" переживає 34-річний Едінсон Кавані, який став голеадором і закрив проблемну позицію в клубі.

На шляху до фіналу "МЮ" вибив "Реал Сосьєдад", "Мілан", "Гранаду" й "Рому".

Хто не зіграє?

У "Вільярреала" матч пропустить Вісенте Іборра. Під питанням участь Чуквуезе та Хуана Фойта.

У "МЮ" в лазареті знаходяться Антоні Марсіаль й Філ Джонс, а під питанням - Гаррі Магуайр.

Орієнтовні склади

"Вільярреал": Асенхо, Морі, Торрес, Альбіоль, Педраса, Капу, Парехо, Трігерос, Мой Гомес, Бакка, Морено

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Магуайр, Ліндельоф, Ван-Біссака, Фред, Мактоміні, Фернандеш, Погба, Решфорд, Кавані

Арбітр

Матч "Вільярреал" - "МЮ" обслужить французький рефері Клеман Тюрпен.

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Автор: Артем Будрін