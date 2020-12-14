Українські клуби отримали суперників за підсумками жеребкування.

За підсумками жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи стало відомо, з ким на цій стадії гратимуть представники України "Шахтар" і "Динамо".

Суперником "Шахтаря" буде чемпіон Ізраїлю "Маккабі" Тель-Авів, який став другим у своїй групі Ліги Європи.

"Динамо" зустрінеться з чемпіоном Бельгії "Брюгге". Бельгійці, як і кияни, опинилися в плей-офф Ліги Європи після вильоту з ЛЧ.

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Нагадаємо, в минулому сезоні "Динамо" поступилося "Брюгге" в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що при жеребкуванні "Шахтар" був сіяним, тоді як "Динамо" - ні.

Матчі цієї стадії пройдуть 18 і 25 лютого. "Шахтар" першу гру проведе на виїзді, а "Динамо" - на своєму полі.

"Шахтар" і "Динамо" в єврокубках: головне

"Шахтар" почав свій шлях в єврокубках сезону 2020-2021 з групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" набрали 8 очок і посіли третє місце в групі з "Реалом", "Боруссією" Менхенгладбах і "Інтером".

"Динамо" вперше з 2016 року пробилося в груповий етап ЛЧ, пройшовши в кваліфікації турніру аз і "Гент". На груповому етапі кияни стали третіми, набравши 4 очки в групі з "Ювентусом", "Барселоною" і "Ференцварошем".

Стало відомо, скільки заробили "Шахтар" і "Динамо" за підсумками виступу в ЛЧ.

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Автор: Антон Дудар