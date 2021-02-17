Артем Прима фінішував дев'ятим / фото biathlon.com.ua

На чемпіонаті світу з біатлону в словенській Поклюці відбулася чоловіча індивідуальна гонка.

Серед чотирьох українців, які вийшли на старт, найкращий результат показав Артем Прима. Він фінішував дев'ятим. 

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Перемогу в гонці здобув норвежець Стурла Легрейд. Для нього ця медаль стала першою в кар'єрі на чемпіонатах світу в особистих гонках.

Чемпіонат світу з біатлону. Результати чоловічої індивідуальної гонки

1. Стурла Легрейд (Норвегія) - (0+0+0+0) 49:27,6

2. Арнд Пайффер (Німеччина) - (0+0+0+0) +16,9

3. Йоханнес Дале (Норвегія) - (0+1+0+0) +40,9...

9. Артем Прима (Україна) - (0+0+0+1) +2:31,2

44. Артем Тищенко (Україна) - (0+0+0+1) +5:13,7

46. Антон Дудченко (Україна) - (0+2+0+1) +5:18,6

67. Дмитро Підручний (Україна) - (1+2+2+1) +6:40,2

Чемпіонат світу з біатлону-2021: що потрібно знати

  • ЧС-2021 проходить з 10 по 21 лютого: де і коли дивитися гонки.
  • В рамках змагань буде розіграно десять комплектів медалей: 6 - в особистих гонках і 4 - в естафетах.
  • На ЧС-2021 діючі чемпіони світу виступають в золотих бібах.
  • Найкращим результатом збірної України на ЧС-2021 поки є четверте місце в змішаній естафеті.
  • На минулорічному чемпіонаті світу Україна завоювала одну медаль - бронзу в жіночій естафеті.
  • Жіноча індивідуальна гонка відбулася напередодні. Найкращим результатом України в ній стало 13-е місце.

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Автор: Антон Дудар