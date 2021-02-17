Чемпіонат світу з біатлону: результати чоловічої індивідуальної гонки

Україна з непоганим результатом, але знову без медалі.

На чемпіонаті світу з біатлону в словенській Поклюці відбулася чоловіча індивідуальна гонка. Серед чотирьох українців, які вийшли на старт, найкращий результат показав Артем Прима. Він фінішував дев'ятим. Читайте такожУкраїнський біатлоніст фінішував у топ-10 гонки переслідування на чемпіонаті світу Перемогу в гонці здобув норвежець Стурла Легрейд. Для нього ця медаль стала першою в кар'єрі на чемпіонатах світу в особистих гонках. Чемпіонат світу з біатлону. Результати чоловічої індивідуальної гонки 1. Стурла Легрейд (Норвегія) - (0+0+0+0) 49:27,6 2. Арнд Пайффер (Німеччина) - (0+0+0+0) +16,9 3. Йоханнес Дале (Норвегія) - (0+1+0+0) +40,9... 9. Артем Прима (Україна) - (0+0+0+1) +2:31,2 44. Артем Тищенко (Україна) - (0+0+0+1) +5:13,7 46. Антон Дудченко (Україна) - (0+2+0+1) +5:18,6 67. Дмитро Підручний (Україна) - (1+2+2+1) +6:40,2 Чемпіонат світу з біатлону-2021: що потрібно знати ЧС-2021 проходить з 10 по 21 лютого: де і коли дивитися гонки.

В рамках змагань буде розіграно десять комплектів медалей: 6 - в особистих гонках і 4 - в естафетах.

На ЧС-2021 діючі чемпіони світу виступають в золотих бібах.

Найкращим результатом збірної України на ЧС-2021 поки є четверте місце в змішаній естафеті.

На минулорічному чемпіонаті світу Україна завоювала одну медаль - бронзу в жіночій естафеті.

Жіноча індивідуальна гонка відбулася напередодні. Найкращим результатом України в ній стало 13-е місце. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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