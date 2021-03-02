Дебют українця запланований на кінець травня.

Український боєць змішаних єдиноборств Денис Бондар дебютує в UFC вже цієї весни.

Про це повідомило агентство Raw Sports Entertainment.

28-річний Бондар вийде битися у "клітку" 22 травня в Лас-Вегасі проти американця Віктора Родрігеса. Цей боєць в активі має 10 поєдинків, в яких сім разів перемагав і тричі зазнавав поразки.

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Зауважимо, що на початку лютого нашого співвітчизника не пустили в США через проблеми з візою. У зв'язку з цим перший бій українського "Психа" в елітному дивізіоні змішаних єдиноборств перенесли на подальші терміни.

Раніше ми повідомляли, що українець Бондар підписав контракт з UFC.

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Автор: Будрін Артем