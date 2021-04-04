Київський "Будівельник" став володарем Кубка України з баскетболу 2020-2021.
У фінальному матчі, який був перенесений із Запоріжжя до Києва, "Будівельник" обіграв "Черкаські Мавпи".
Читайте такожЗвонов замість Пустозвонова: баскетболіст збірної України пояснивши, чому змінив призвищеЗа підсумками першої половини гри "Будівельник" оформив перевагу в 14 очок, а в подальшому збільшив свою перевагу.
Найціннішим гравцем фіналу став захисник "Будівельника" Стівен Бертт, який набрав 33 очки і зробив 8 результативних передач.
"Будівельник" вшосте в історії виграв Кубок України.
"Черкаські Мавпи" - "Будівельник" - 70:93 (20:23, 14:25, 16:23, 20:22)
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