"Черкаські Мавпи" розірвали контракт з кандидатом у збірну України Олександром Кобцем.

"Черкаські Мавпи" прийняли рішення розірвати контракт з гравцем команди Олександрем Кобцем.

Про це повідомляє офіційний сайт черкаського клубу.

У клубі вважають, що Кобець "брав участь у спортивних тоталізаторах і маніпулював результатами матчів у нинішньому баскетбольному сезоні".

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"Черкаські Мавпи" повідомили, що передають наявну інформацію про дії Кобця Комісії з правових відносин Федерації баскетболу України та ініціюють розгляд цієї справи.

Сам Кобець заперечує, що замішаний у грі на тоталізаторі:

"Це дуже серйозна заява, яка не відповідає дійсності, я тягнув команду, як міг. Можна переглянути всі ігри. Кожен момент. Чекаю доказів. Це просто немислимо", - написав Кобець у коментарях до новини на сайті basket.com.ua.

Зазначимо, що Кобець є вихованцем "Мавп" і рекордсменом в історії клубу за кількістю набраних очок (1880). Він повернувся до черкаського клубу в січні цього року після виступу за фарм-клуб "Вашингтон Візардс" "Кепітал Сіті Гоу-Гоу".

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Автор: Антон Дудар