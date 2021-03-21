Батько Олесі був Олімпійським чемпіоном.

Донька зірки російського та світового тенісу Євгена Кафельникова, Олеся, потішила публіку яскравими фотографіями.

Красуня і раніше любила здивувати фолловерів пікантними фото, проте цього разу вона перевищила всі очікування. Фотосесія відбулася в автомобілі й на одному з кадрів Олеся засвітила свої сідниці.

У своєму Instagram дівчина має трошки більше, ніж півмільйонна підписників. Власне, вона себе чудово реалізувала в кар'єрі інстаблогера та моделі.

Нагадаємо, що її батько був тривалий час першою ракеткою світу, перемагав двічі на турнірах Великого шолому, а також є володарем золотої медалі з Олімпіади 2000 року.

Раніше Олеся теж не соромилася показати своє струнке тіло підписникам.

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Автор: Будрін Артем