Донька зірки російського та світового тенісу Євгена Кафельникова, Олеся, потішила публіку яскравими фотографіями.
Красуня і раніше любила здивувати фолловерів пікантними фото, проте цього разу вона перевищила всі очікування. Фотосесія відбулася в автомобілі й на одному з кадрів Олеся засвітила свої сідниці.
У своєму Instagram дівчина має трошки більше, ніж півмільйонна підписників. Власне, вона себе чудово реалізувала в кар'єрі інстаблогера та моделі.
Нагадаємо, що її батько був тривалий час першою ракеткою світу, перемагав двічі на турнірах Великого шолому, а також є володарем золотої медалі з Олімпіади 2000 року.
Раніше Олеся теж не соромилася показати своє струнке тіло підписникам.
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