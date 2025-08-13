Nayara Energy терміново шукає новий банк для обслуговування платежів за сировину та отримання виручки за продукцію.

Державний банк Індії заблокував торговельні операції та операції з іноземною валютою індійської нафтопереробної компанії Nayara Energy, яка майже наполовину належить найбільшій російській нафтовій компанії "Роснафта", повідомляє The Economic Times з посиланням на анонімне джерело.

За словами співрозмовника, банк ухвалив таке рішення, щоб убезпечитися від американських та європейських санкцій. Nayara Energy вже майже місяць перебуває під санкціями ЄС, а президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит стосовно Індії через купівлю російської нафти, які набудуть чинності наприкінці серпня.

"Це рішення було ухвалене банком нещодавно після підвищення мит США, щоб забезпечити відповідність міжнародним правилам… Не було жодних урядових вказівок, але кожен банк повинен прийняти рішення про те, як вирішувати ці питання", - зазначило джерело.

Журналісти зазначають, що, оскільки найбільший за розмірами активів індійський банк обмежив співпрацю з Nayara, малоймовірно, що компанія може знайти альтернативу в країні. Блокування фінансових операцій обслуговуючим банком унеможливлює операційну діяльність компанії.

Підсанкційний нафтопереробник наразі шукає собі новий банк. За даними Bloomberg, Nayara звернулася до урядовців з проханням налагодити відносини з UCO Bank, для укладення спеціальної угоди для обробки міжнародних транзакцій, використовуючи шаблон, який банк з Калькути використовував для обробки іранської сирої нафти кілька років тому. Nayara розраховує, що банк дозволить розраховуватися за імпорт сировини та забезпечить надходження виручки.

18 липня Євросоюз запровадив 18-й пакет антиросійських санкцій. Під санкційний удар, зокрема, потрапила компанія Nayara Energy, майже половина якої належить російському нафтогіганту "Роснафта".

Обмеження ЄС боляче вдарили по індійському нафтопереробнику. Трейдери майже ігнорують підприємство. У серпні компанія ризикує отримати рекордний мінімум нафти для переробки.

Більше того, 7 серпня стало відомо, що Nayara просила уряд Індії посприяти в отриманні танкерів аби забезпечувати паливом власну мережу АЗС.

