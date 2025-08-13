Росія здійснила прорив не захопивши позиції, а відправивши диверсійно-розвідувальні групи вглиб території, каже Микола Гриценко.

Ситуація на всьому Покровському напрямку і зокрема на тому відтинку, де "вималювався" прорив росіян – надзвичайно складна. Про це в етері "24 Каналу" розповів Микола Гриценко – молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону Сила свободи бригади "Рубіж" Нацгвардії.

"Ворог намагається лізти вперед, максимальні ресурси на це вкидає і величезну кількість особового складу. Просто орди орків відправляє на ці прориви, проходження передніх ліній. І те, що ми бачимо зараз – це лише 5-10% від того, що пройшло на передній лінії. Вони намагаються рухатися вночі, використовуючи теплоізоляційних ковдр. І ставлять ставку на те, щоб пройти передню лінію, просуватися десь у наші тили. А вже не вести бойові дії на передній лінії", – сказав Гриценко.

Він додав, що росіяни залучають значну кількість особового складу, яким намагаються пройти через нашу лінію оборони. Однак ефективність цього способу сумнівна, каже Гриценко.

"Їхні підрозділи проходять і залишаються там обрізані, без звʼязку, провізії, води, БК. Вони показують якийсь результат, вони пройшли глибше, в нашу оборону. Але з цього немає доцільності, бо вони просто обрізані. І нам лишається лише обрізати їхній маршрут заходу і знищити тих, хто зайшов всередину", – додав Гриценко.

Він пояснив, що цей прорив росіян не означає зміщення фронту. Ворог завів диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) в глибину української території. І це часта практика окупантів, зазначив військовий:

"Дуже багато людей думають – як так, за день 10 км вони пройшли. Це було не за день. Це звичайні ДРГ противника, які знаходиться в центрі наших бойових порядків. Вони не розрізали нашу смугу оборони, не вклинилися, не мали успіху, не захопили нічого. Вони просто відправили свої ДРГ, якісь з них пройшли. Зараз ми заблокуємо ці групи, знищимо їх і цього результату на мапі вже не буде".

Ситуація на фронті: важливі новини

Президент Володимир Зеленський розкрив різницю втрат між Україною та Росією. Він зазначив, що РФ втрачає втричі більше живої сили. Також президент сказав, що через те, що РФ не вдалося просунутися на Сумському напрямку, вона перекинула частину особового складу на Покровський та Запорізький напрямки.

А військовослужбовці 36 ОБрМП розповіли, що вклинення між Покровськом та Костянтинівкою залишається чи не найбільшим здобутком армії РФ, але воно створює загрозу оточення Покровська з півночі та загрожує Добропіллю.

