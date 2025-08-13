Стіг Асмуссен покинув Respawn і заснував власну студію Giant Skull.

Геймдиректор Star Wars Jedi: Fallen Order, Survivor і God of War 3 Стіг Асмуссен працює над новим екшеном за Dungeons and Dragons. Розробник покинув Respawn Entertainment і тепер займається цим проєктом у власній студії Giant Skull.

В інтерв'ю The Game Business Асмуссен розповів, що спочатку команда працювала над власним всесвітом, але після знайомства з прототипом президент Wizards of the Coast Джон Гайт запропонував Асмуссену вибрати одну з франшиз Hasbro. У підсумку вибір припав на DnD:

"Рішення було нескладним: це якраз те, що ми вміємо робити. Нам хотілося зануритися в щось легендарне, міфічне, де є простір для творчості, можливість увійти у світ і передати його дух".

За словами розробника, багато хто в студії виріс на DnD, а для нової компанії це ще й шанс показати вміння працювати з великими брендами і зберігати їхню атмосферу.

Однак сама Wizards of the Coast відразу уточнила, що ця гра - не Baldur's Gate 4, про яку вже давно ходить різна інформація.

Раніше ми розповідали, що Netflix зніме серіал за Dungeons and Dragons. Картиною займаються творці "Дуже дивних справ". Шоу не буде пов'язане з недавнім фільмом "Підземелля і дракони: Честь серед злодіїв".

