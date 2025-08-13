Загалом на території України мешкає 10-15 видів кровосисних комарів.

В Україну проник один із найнебезпечніших у світі видів комарів - тигровий. Він здатен переносити понад два десятки небезпечних вірусів, серед яких лихоманка Західного Нілу, денге та Зіка. Укус цієї комахи в окремих випадках може призвести до ураження мозку та паралічу. Про появу нового тигрового комара (Aedes albopictus) "Телеграфу" повідомив ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євген Халаїм.

За його словами, на території України мешкає 10-15 видів кровосисних комарів, але тигровий комар з’явився відносно недавно. На відміну від місцевих видів, він активно кусає навіть удень, не боячись сонця.

Ентомолог наголошує, що тигровий комар є переносником небезпечних інфекцій. Лихоманка Західного Нілу, наприклад, у 20% випадків проявляється грипоподібними симптомами, підвищенням температури, болями в м’язах, суглобах і спині, нудотою та діареєю. У важких випадках можливі ураження нервової системи - менінгіт, енцефаліт, розлади свідомості, парези та паралічі.

Відео дня

Відлякувати комарів можна народними методами, наприклад, за допомогою полину, або ж спеціальними репелентами. Однак, за словами Халаїма, ефективність засобів залежить від конкретного виду комарів - те, що діє на одних, може не впливати на інших.

Тигровий комар: що відомо

Комаху легко впізнати за чорно-білими смугами на ногах і тілі. Aedes albopictus - вид комарів із численного роду Aedes, який походить зі Східної Азії, але на початку XXI століття поширився по всьому тропічному та субтропічному поясах Землі. Є переносником низки захворювань людини, зокрема гарячки денге, чікунгуньї, енцефаліту Ла Кросс.

Поширився як мінімум по 28 країнах світу за межами свого природного ареалу. Основним методом розселення вважають старі автошини. Яйця відносно стійкі до прохолодної температури та можуть перебувати в стані спокою довгий час.

Є другим за небезпечністю після Aedes aegypti переносником вірусу гарячки денге. Також може бути переносником 7 вірусів з родини альфа-вірусів (зокрема вірусів східного енцефаломієліту коней та гарячки Росс Рівер) та 8 представників родини буньявірусів (наприклад, вірусів гарячки Рифт Валлі й енцефаліту Ла-Кросс). Також здатний бути вектором для трьох флавівірусів, а саме - жовтої гарячки, японського енцефаліту та гарячки Західного Нілу.

Небезпечні тварини в Україні

Нагадаємо, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) дослідники нещодавно зустріли хеіракантіума - отруйного павука. Це новий вид павуків, якій нещодавно був встановлений для нацпарку. Ареал охоплює субтропіки Середземномор'я, але нещодавно "дійшов" він й до Одещини, де мешкає на піщаному пересипі та на прибережно-захісних смугах лиманів.

Довжина тіла такої тварини досягає 15 мм. Укус через хворобливість можна порівняти з укусом оси. У разі підвищеної індивідуальної сприйнятливості можливі сильніші реакції, зокрема нудота, некроз, нудота, лихоманка.

Вас також можуть зацікавити новини: