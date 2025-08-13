Зараз в Англії найсильніша посуха з 1976 року.

Влада Великої Британії оголосила про національно значущий дефіцит води і, серед іншого, порадила видаляти старі електронні листи та фотографії. За їхньою логікою, так знизиться навантаження на дата-центри, які витрачають воду на охолодження серверів.

Як написано в державному звіті, п'ять регіонів країни перебувають у стані посухи, ще шість відчувають тривалу суху погоду після шести найпосушливіших місяців із 1976 року. Рівні річок і водосховищ продовжують падати, а серпень, за прогнозами, навряд чи принесе значні опади.

Однак, як пишуть у виданні Tom's Hardware, видалення старих даних навряд чи допоможе проблемі. Дата-центри справді використовують багато води, але тільки для охолодження центральних і графічних процесорів під час обчислень.

Зберігання файлів же вимагає мінімальних ресурсів, а ось процес їхнього пошуку і видалення може, навпаки, збільшити енергоспоживання і витрату води. До того ж, велика ймовірність, що сервери, де зберігаються дані, взагалі розташовані не в Британії.

Утім, окрім цієї поради, уряд ще рекомендує збирати дощову воду, усунути витоки в будинку та на певний час відмовитися від поливу газону.

