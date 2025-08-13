За часів холодної війни ця база вважалася "особливо важливою" для оборони США від СРСР.

Військова база Елмендорф-Річардсон розташована в районі, важливому як для США, так і для Росії, але за час свого правління російський диктатор Володимир Путін ніколи там не був.

Як пише Sky News, президент США Дональд Трамп зустріне Путіна на віддаленій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска. Видання уточнило, що Елмендорф-Річардсон об'єднує базу ВПС США Елмендорф і Форт-Річардсон армії США.

Це найбільша військова база Аляски, де проживає понад 32 тис. осіб - близько 10% населення Анкориджа.

Відео дня

За даними Бібліотеки Конгресу, за часів холодної війни ця база вважалася "особливо важливою" для оборони США від СРСР.

Деякі аналітики критикували рішення Трампа поговорити з Путіним про закінчення його війни проти України на Алясці.

"Легко уявити, як Путін на зустрічі з Трампом буде стверджувати: "Ну, дивіться, території можуть переходити з рук у руки"", - сказав Найджел Гулд-Девіс, колишній посол Великої Британії в Білорусі.

"Ми віддали вам Аляску. Чому Україна не може віддати нам частину своєї території?", - додав посол.

Зустріч Путіна і Трампа на Алясці

10 серпня оглядач BILD назвав три причини, чому Трамп і Путін обрали Аляску. Одна з них, і, мабуть, найголовніша полягає в тому, що Путіна на Алясці не заарештують за ордером Міжнародного кримінального суду.

А пізніше стало відомо, що зустріч Путіна і Трампа відбудеться на військовій базі в Анкориджі.

Вас також можуть зацікавити новини: