Навіть без досягнення угоди Путін може виграти час для продовження наступу, одночасно уникаючи додаткових економічних обмежень США під час переговорів.

Правитель Росії Володимир Путін прибуде на п’ятничний саміт з президентом США Дональдом Трампом на тлі просування російських військ в Україні та впевненості у своїх позиціях. Як пише Bloomberg, Кремль прагнутиме використати ці успіхи для отримання значних територіальних поступок в обмін на припинення вогню.

За даними платформи "Глибинна держава", російські війська прорвали українську оборону в районі сіл на підступах до Добропілля в Донецькій області та намагаються вийти на дорогу до Краматорська. Хоча прорив був частковим, ситуація на фронті у Донецькій та Запорізькій областях залишається напруженою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва намагається створити враження, ніби "Росія наступає, а Україна програє" напередодні зустрічі на Алясці. Він наголосив, що Київ не поступиться жодною територією, оскільки "для росіян Донбас — це плацдарм для майбутнього нового наступу".

Водночас США та Росія, за даними джерел, обговорюють можливість зупинки війни вздовж нинішньої лінії фронту, залишивши РФ контроль над окупованими частинами Херсонської та Запорізької областей. Трамп допустив "деякі зміни" щодо ліній фронту, що викликало занепокоєння у Києві та європейських союзників.

"У Путіна набагато сильніші карти, ніж у його опонентів", – вважає Марина Мирон з Королівського коледжу Лондона.

Аналітики Bloomberg оцінюють, що з початку року російські війська захопили близько 2400 км² території України, а п’ять ключових факторів — від людських ресурсів до вогневої потужності — свідчать про зростання переваги Москви.

"П’ять ключових факторів, які ми оцінюємо як критично важливі для визначення результату російсько-української війни, такі як фінансова міць, людські ресурси, вогнева міць, моральний дух та територіальний контроль, свідчать про те, що перевага Росії продовжує зростати", – сказав Алекс Кокчаров, аналітик Bloomberg Geoeconomics. "Москва, ймовірно, вважає, що має значну перевагу над Україною, і що час на її боці".

Саміт на Алясці

Нагадаємо, що у п’ятницю на Алясці відбудеться перша особиста зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна з початку війни в Україні.

Головною темою переговорів стане війна в Україні. Для Путіна цей саміт стане дипломатичною перемогою, адже він домігся особистої зустрічі без зобов’язань щодо припинення вогню або діалогу з українським президентом Володимиром Зеленським.

У 2018 році президент США Дональд Трамп мав спільну пресконференцію з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, але вона була наскільки провальною, що його головна радниця з питань РФ Фіона Гілл подумувала симулювати припадок, щоб зупинити все це. Аналітики побоюються, що Путін й цього разу переграє Трампа.

