Сили оборони проводять пошуково-ударні дії та не дають ворогу закріпитися.

Підрозділи російської окупаційної армії намагаються підібратися ближче до Запоріжжя по берегу колишнього Каховського водосховища та нищать там позиції ЗСУ.

Про це в етері КИЇВ24 повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. За його словами, противник хоче взяти під контроль Кам'янське, тому що це селище зручно розташоване на автомобільній трасі Сімферополь-Харків. За цю територію, яка знаходиться на панівній висоті, йдуть запеклі бої.

"Поряд на такій же панівній висоті, за декілька кілометрів розташований Степногірськ - неподалік Запоріжжя. Для того, щоб мати можливість загрожувати південним та східним околицям Запоріжжя, завдавати ударів з далекобійної артилерії, застосовувати дрони по обласному центру, противник хоче взяти ці населені пункти", - розповів Волошин.

Наразі, за словами речника, росіянам не вдається увійти у Степногірськ, тому вони намагаються пройти берегом колишнього Каховського водосховища.

"Тобто, противник намагається пройти не степом до Степногірська, а берегом колишнього Каховського водосховища. Тому він руйнує там наші позиції, знищує їх, щоб ми не мали, за що триматися. Адже, коли немає жодного укриття, укріплення, дуже важко стояти та тримати оборону. Але ми там проводимо пошуково-ударні дії, тобто не даємо ворогу зайти в населені пункти, закріпитися… Ми відбиваємо атаки й таким чином тримаємо його на відстані", - наголосив речник.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов кілька днів тому казав, що минулого тижня через дії армії РФ втрачено 141 кв км української території. Тижнем раніше було лише 93 км. Експерт тоді припустив, що найближчим часом ворог намагатиметься посилити тиск на підрозділи Сил оборони, які діють в районі населених пунктів Кам'янське та Степногірськ.

