ЗМІ дізналися, що там сконцентровано лише вп’ятеро менше установок, ніж у Москві та Підмосков’ї.

Поблизу резиденції президента РФ Володимира Путіна на Валдаї (Новгородська область) зафіксовано щонайменше 12 розрахунків протиповітряної оборони. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на супутникові знімки та відкриті джерела.

Більшість з виявлених систем — це зенітно-ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1", які призначені для захисту від літаків, вертольотів, дронів і крилатих ракет.

Користувач мережі X під ніком jembobineuse 12 серпня повідомив про виявлення нових ППО на сервісі "Яндекс.Карти". Цю інформацію підтвердив журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов, опублікувавши інтерактивну мапу з розташуванням усіх виявлених систем.

Відео дня

Хронологія:

У січні 2023 року було зафіксовано першу ППО біля резиденції — її фото надали місцеві жителі виданню "Агентство".

У липні 2024 року з’явилася інформація про другу установку.

Станом на серпень 2025 року кількість систем зросла до 12.

За даними "Радіо Свобода", нинішня кількість ППО біля валдайської резиденції лише вп’ятеро менша, ніж у Москві та Підмосков’ї, що підкреслює стратегічне значення цієї локації для Кремля.

Комплекс "Панцирь" – останні новини

Як повідомляв УНІАН, цю систему росіяни встановили неподалік від резиденції Володимира Путіна на Валдаї. "Панцирь-С1" знаходиться в лісі на острові Рябіновий.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, що самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцирь-С1" не може ефективно працювати по українським дронам, оскільки він їх не "бачить".

Вас також можуть зацікавити новини: