Поблизу резиденції президента РФ Володимира Путіна на Валдаї (Новгородська область) зафіксовано щонайменше 12 розрахунків протиповітряної оборони. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на супутникові знімки та відкриті джерела.
Більшість з виявлених систем — це зенітно-ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1", які призначені для захисту від літаків, вертольотів, дронів і крилатих ракет.
Користувач мережі X під ніком jembobineuse 12 серпня повідомив про виявлення нових ППО на сервісі "Яндекс.Карти". Цю інформацію підтвердив журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов, опублікувавши інтерактивну мапу з розташуванням усіх виявлених систем.
Хронологія:
- У січні 2023 року було зафіксовано першу ППО біля резиденції — її фото надали місцеві жителі виданню "Агентство".
- У липні 2024 року з’явилася інформація про другу установку.
- Станом на серпень 2025 року кількість систем зросла до 12.
За даними "Радіо Свобода", нинішня кількість ППО біля валдайської резиденції лише вп’ятеро менша, ніж у Москві та Підмосков’ї, що підкреслює стратегічне значення цієї локації для Кремля.
Комплекс "Панцирь" – останні новини
Як повідомляв УНІАН, цю систему росіяни встановили неподалік від резиденції Володимира Путіна на Валдаї. "Панцирь-С1" знаходиться в лісі на острові Рябіновий.
Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, що самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцирь-С1" не може ефективно працювати по українським дронам, оскільки він їх не "бачить".