Дмитро Побережець програв титульний бій за звання чемпіона.

Український боєць ММА суперважкої ваги Дмитро Побережець був нокаутований американцем Тоні Джонсоном на турнірі ACA 122 у Мінську.

Суперники змагалися за статус чемпіона промоушена у важкій вазі, який наразі належить бійцю з США. 35-річний українець чудово почав зустріч, виконавши серію потужних ударів та намагаючись задавати ініціативу.

Але починаючи з другого раунду Джонсон поступово почав вирівнювати положення, а згодом навіть домінувати. Американець зміг розбити обличчя Побережця до крові. У третьому раунді суддя припинив бій достроково і зафіксував технічний нокаут, оскільки Дмитро геть "поплив" і капітулював після сильного спурту опонента.

Тепер в активі Побережця 26 перемог при 6 поразках. Ще один бій завершився внічию. Зауважимо, що це був всього третій бій Дмитра після тривалої паузи. З 2016 по 2020 рік український спортсмен не виходив в октагон, позаяк відновлювався від травми. Останній раз він зазнавав поразки в січні 2012 року проти німця Олександра Краніотакса.

Відео нокауту.

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Автор: Артем Будрін