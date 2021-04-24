Українка, яка виступає у змішаних єдиноборствах Світлана Гоцик достроково капітулювала технічним нокаутом в бою проти П’єрангели Родрігес з Венесуели на змаганнях Legacy Fighting Alliance 105. Світлана, яка більше відома своїм прізвиськом "Фенікс", була проінформована про старт двобою за тиждень до початку.
До честі Гоцик, вона протягнула у клітці аж до п'ятого раунду, але Родрігес таки виявилася потужнішою. Венесуелка після серії ударів нокаутувала нашу співвітчизницю та виборола пояс чемпіонки в жіночій мінімальній вазі (48-52 кг).
#LFA105 Replay: Piera Rodriguez gets the late 5th round TKO to become the LFA straw weight queen 🏆 #MMATwitterpic.twitter.com/k2vInMUlCA— MMAdissect (@mmadissect) April 24, 2021
Після поразки "Фенікс" опублікувала в Instagram знімок свого обличчя в синцях та гематомах.
"Смиренно в перемогах і смиренно в поразках. Я в порядку. Всім величезне спасибі за підтримку і всім, хто поруч і в перемогах, і в поразках. Я це дуже ціную", - написала 24-річна бійчиня.
"Дівчина-Фенікс, видужуй", "Скоріше повертайся", "Незалежно від результату, ти наша гордість", "Пишаємося тобою та твоєю внутрішньою силою", "Фенікс постане з попелу", - морально підтримали українку в коментарях фолловери.
Ця невдача стала для українки п'ятою в кар'єрі. Окрім цього в її активі ще 13 перемог.
Читайте такожУкраїнський боєць ММА в кривавому двобої програв вперше за 9 років (відео)
Вас також можуть зацікавити новини:
- Дівчина-боєць UFC зомліла під час зважування (відео)
- Прийом з реслінгу: українська дівчина-боєць ефектно кинула суперницю через себе (відео)
- Дві українки завоювали золоті медалі на чемпіонаті Європи з боротьби (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram