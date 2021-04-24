Світлана Гоцик мала обмаль часу на підготовку, позаяк дізналася про бій за тиждень до початку.

Українка, яка виступає у змішаних єдиноборствах Світлана Гоцик достроково капітулювала технічним нокаутом в бою проти П’єрангели Родрігес з Венесуели на змаганнях Legacy Fighting Alliance 105. Світлана, яка більше відома своїм прізвиськом "Фенікс", була проінформована про старт двобою за тиждень до початку.

До честі Гоцик, вона протягнула у клітці аж до п'ятого раунду, але Родрігес таки виявилася потужнішою. Венесуелка після серії ударів нокаутувала нашу співвітчизницю та виборола пояс чемпіонки в жіночій мінімальній вазі (48-52 кг).

#LFA105 Replay: Piera Rodriguez gets the late 5th round TKO to become the LFA straw weight queen 🏆 #MMATwitterpic.twitter.com/k2vInMUlCA — MMAdissect (@mmadissect) April 24, 2021

Після поразки "Фенікс" опублікувала в Instagram знімок свого обличчя в синцях та гематомах.

"Смиренно в перемогах і смиренно в поразках. Я в порядку. Всім величезне спасибі за підтримку і всім, хто поруч і в перемогах, і в поразках. Я це дуже ціную", - написала 24-річна бійчиня.

"Дівчина-Фенікс, видужуй", "Скоріше повертайся", "Незалежно від результату, ти наша гордість", "Пишаємося тобою та твоєю внутрішньою силою", "Фенікс постане з попелу", - морально підтримали українку в коментарях фолловери.

Ця невдача стала для українки п'ятою в кар'єрі. Окрім цього в її активі ще 13 перемог.

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Автор: Артем Будрін