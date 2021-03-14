Святослав Михайлюк покинув "Дейтрот Пістонз" в результаті обміну.

Український захисник Святослав Михайлюк перейшов з "Детройт Пістонз" в "Оклахома-Сіті Тандер".

Про це повідомив офіційний сайт "Оклахоми".

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В результаті обміну "Оклахома" отримала Михайлюка і вибір у другому раунді драфту 2027 року, а в "Детройт" відправився захисник Хаміду Діалло.

Для 23-річного Михайлюка це вже третя команда в найсильнішій лізі планети.

Святослав Михайлюк: кар'єра в НБА

Михайлюк виступає в НБА з 2018 року. Він був обраний на драфті командою "Лос-Анджелес Лейкерс", але в лютому 2019-го перейшов у "Детройт".

Всього він провів у НБА 134 матчі (32 - у старті), набираючи в середньому 6,6 очка, роблячи 1,6 підбору і 1,5 передачі за 17,5 хвилин.

У минулому сезоні Михайлюк був обраний для участі в матчі "Висхідних зірок НБА-2020".

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Автор: Антон Дудар