Камару Усман здобув перемогу в третьому раунді / фото Jeff Bottari / Zuffa LLC

У Лас-Вегасі відбувся турнір UFC 258, в головному бою якого чемпіон у напівсередній вазі Камару Усман здобув дострокову перемогу над Гілберто Бернсом.

Бразильський претендент вже на старті бою потряс свого суперника, який втратив рівновагу і ледь не опинився на канвасі. Однак Усман зумів вистояти, а потім переломив хід бою.

У другому раунді 33-річний чемпіон відправив суперника в нокдаун, а в третьому спершу відправив бразильця на канвас джебом, а потім кинувся добивати його.

Огляд бою

Відео нокауту

Після бою Бернс не впорався з емоціями і розплакався.

Усман провів третій успішний захист титулу. Він здобув вісімнадцяту перемогу в дев'ятнадцяти боях.

Відзначимо, що нігерієць займає п'яте місце в рейтингу найкращих бійців UFC незалежно від вагової категорії.

У Бернса - четверта поразка в двадцяти трьох поєдинках.

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Автор: Антон Дудар