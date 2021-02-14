У Лас-Вегасі відбувся турнір UFC 258, в головному бою якого чемпіон у напівсередній вазі Камару Усман здобув дострокову перемогу над Гілберто Бернсом.
Бразильський претендент вже на старті бою потряс свого суперника, який втратив рівновагу і ледь не опинився на канвасі. Однак Усман зумів вистояти, а потім переломив хід бою.
У другому раунді 33-річний чемпіон відправив суперника в нокдаун, а в третьому спершу відправив бразильця на канвас джебом, а потім кинувся добивати його.
Огляд бою
Відео нокауту
Very dangerous man pic.twitter.com/JtGzjz9aD3— Neil Butcher (@MMAassault1) February 14, 2021
Після бою Бернс не впорався з емоціями і розплакався.
Win or lose, the chase for the belt means everything 🏆 #UFC258pic.twitter.com/oO8wWVl0Lh— UFC (@ufc) February 14, 2021
The respect between Kamaru Usman and Gilbert Burns 🤝#UFC258@espnmmapic.twitter.com/5Nmbu2GpvK— ESPN (@espn) February 14, 2021
Усман провів третій успішний захист титулу. Він здобув вісімнадцяту перемогу в дев'ятнадцяти боях.
Відзначимо, що нігерієць займає п'яте місце в рейтингу найкращих бійців UFC незалежно від вагової категорії.
У Бернса - четверта поразка в двадцяти трьох поєдинках.
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