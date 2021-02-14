Камару Усман у видовищному бою захистив чемпіонський титул.

У Лас-Вегасі відбувся турнір UFC 258, в головному бою якого чемпіон у напівсередній вазі Камару Усман здобув дострокову перемогу над Гілберто Бернсом.

Бразильський претендент вже на старті бою потряс свого суперника, який втратив рівновагу і ледь не опинився на канвасі. Однак Усман зумів вистояти, а потім переломив хід бою.

У другому раунді 33-річний чемпіон відправив суперника в нокдаун, а в третьому спершу відправив бразильця на канвас джебом, а потім кинувся добивати його.

Огляд бою

Відео нокауту

Very dangerous man pic.twitter.com/JtGzjz9aD3 — Neil Butcher (@MMAassault1) February 14, 2021

Після бою Бернс не впорався з емоціями і розплакався.

Win or lose, the chase for the belt means everything 🏆 #UFC258pic.twitter.com/oO8wWVl0Lh — UFC (@ufc) February 14, 2021

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Автор: Антон Дудар