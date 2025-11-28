Соцмережа Х Ілона Маска продовжує втрачати користувачів: куди вони 'тікають'

Платформи, які раніше вважалися ключовими для охоплення масової аудиторії, втрачають позиції, зазначають експерти.

Згідно з новим дослідженням, звички користувачів у соціальних мережах переживають помітний розкол. Дедалі менше людей використовують X Ілона Маска, тоді як популярність TikTok і Reddit зростає, пише Axios.

Згідно з опитуванням 5 тисяч дорослих американців, лише 20% заявили, що зараз заходять на Х, порівняно з вищими цифрами попередніх років. При цьому частка користувачів Reddit зросла до 26% (з 18% чотири роки тому), що робить її однією з популярних "альтернатив" X.

YouTube залишається найбільш широко використовуваною платформою серед підлітків США і людей віком від 18 до 29 років (95%), хоча TikTok набирає обертів. 63% тих, хто молодший за 30 років, активно користуються платформою коротких відео, і половина з них каже, що заходить у ТікТок хоча б раз на день.

Причини цього зсуву – у зміні звичок користувачів. Молодь і люди до 30 років дедалі частіше обирають платформи з відеоконтентом, коротким форматом і активними спільнотами, як-от YouTube і Reddit.

Крім того, спостерігається "фрагментація цифрового простору": соцмережі перестали бути універсальними майданчиками, де можна охопити широку аудиторію – тепер у кожного покоління і групи своя платформа. Зі свого боку це ускладнює завдання для компаній, брендів і публічних фігур, які звикли охоплювати "всіх одразу".

Цікаво, що зростання Reddit і YouTube - не просто популярність "спілкування", а віддзеркалення нової ролі: контент із них дедалі частіше використовують під час навчання великих мовних моделей, таких як ChatGPT. А це означає, що вплив цих платформ виходить за рамки звичайного "соцмережевого" – вони допомагають формувати інформаційний порядок денний, контекст і тренди, на які орієнтуватимуться як люди, так і алгоритми.

УНІАН розповідав, що Ілон Маск блокує користувачів своєї соцмережі, які публічно критикують його. Одразу кілька користувачів Х заявили про "тіньовий бан", через що охоплення їхнього контенту помітно знизилося.

Тим часом перша країна в Європі заборонить підліткам віком до 15 років сидіти в соцмережах. Ініціатива Данії наслідує приклад Австралії, де вже в грудні набуде чинності загальнонаціональна заборона на соцмережі для осіб до 16 років.

