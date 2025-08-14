Американський техногігант Apple випадково "злив" внутрішню інформацію про майбутні чипсети для своїх нових пристроїв. Завдяки цьому стало відомо про прийдешні релізи компанії.
За інформацією видання MacRumors, Apple розробляє такі пристрої:
- iPhone 17e із чипом А19;
MacBook Air із чипом M5;
- Бюджетний iPad із чипом А18;
- iPad Mini на чипі A19 Pro;
- Apple Watch Series 11/Ultra 3 з оновленим чипом S-серії;
- Колонка HomePod mini з оновленим чипом S-серії;
- Новий Apple TV з чипом A17 Pro;
- Гарнітура Vision Pro з чипом M5;
- Оновлення Studio Display.
Очікується, що вихід більшої частини новинок відбудеться восени 2025-навесні 2026 років. Винятком стане iPad Mini – джерела вважають, що вихід новинки затримається до 2027 року через перехід на OLED-дисплеї.
Зі злитого коду також стало відомо, що компанія працює над наступним поколінням модему C1, який підтримуватиме mmWave. Його дебют очікується в iPhone 17 Air/17e. А MacBook Air на M5 і оновлену Apple TV 4K оснастять власний чипом під Wi-Fi і Bluetooth.
Раніше стало відомо, що Apple працює над функцією Siri, яка "змінить те, як люди використовують iPhone". Вона може вийти вже навесні 2026 року, але з деякими обмеженнями.
Тим часом в Apple припускають, що Айфони стануть непотрібними вже через десять років. Причина, як неважко здогадатися, у штучному інтелекті, який ляже в основу "розумних" окулярів нового покоління.