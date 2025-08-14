Вихід більшої частини новинок очікується цього року.

Американський техногігант Apple випадково "злив" внутрішню інформацію про майбутні чипсети для своїх нових пристроїв. Завдяки цьому стало відомо про прийдешні релізи компанії.

За інформацією видання MacRumors, Apple розробляє такі пристрої:

iPhone 17e із чипом А19;

MacBook Air із чипом M5;

Бюджетний iPad із чипом А18;

iPad Mini на чипі A19 Pro;

Apple Watch Series 11/Ultra 3 з оновленим чипом S-серії;

Колонка HomePod mini з оновленим чипом S-серії;

Новий Apple TV з чипом A17 Pro;

Гарнітура Vision Pro з чипом M5;

Оновлення Studio Display.

Очікується, що вихід більшої частини новинок відбудеться восени 2025-навесні 2026 років. Винятком стане iPad Mini – джерела вважають, що вихід новинки затримається до 2027 року через перехід на OLED-дисплеї.

Зі злитого коду також стало відомо, що компанія працює над наступним поколінням модему C1, який підтримуватиме mmWave. Його дебют очікується в iPhone 17 Air/17e. А MacBook Air на M5 і оновлену Apple TV 4K оснастять власний чипом під Wi-Fi і Bluetooth.

Раніше стало відомо, що Apple працює над функцією Siri, яка "змінить те, як люди використовують iPhone". Вона може вийти вже навесні 2026 року, але з деякими обмеженнями.

Тим часом в Apple припускають, що Айфони стануть непотрібними вже через десять років. Причина, як неважко здогадатися, у штучному інтелекті, який ляже в основу "розумних" окулярів нового покоління.

