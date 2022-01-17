Не потрібно нічого завантажувати чи встановлювати.

Існує безліч причин, через які ваш смартфон перестає заряджатися або робить це не в повну силу: від пошкодження USB-кабелю до банального зносу акумулятора.

Але дуже часто все набагато простіше і причина криється в тому, що порт зарядки забився сміттям, а кабель не може нормально увійти в нього, говориться в матеріалі CNET.

Як почистити гніздо зарядки телефона

На зарядному порту вашого телефону немає кришки, тому він піддається впливу пилу, бруду та сміття. І це відбувається майже кожен раз, як ви кладете його в кишеню.

Спочатку це не буде проблемою, але ось ці крихітні частинки пилу і пуху будуть накопичуватися місяцями (або роками) використання пристрою, ущільнюючись кожен раз, коли ви підключаєте кабель зарядки, поки не утворять міцний бар'єр, який не дозволить зарядці увійти повністю.

Тому якщо ви все частіше помічаєте, що зарядний пристрій стає менш чуйним (зокрема якщо він "спрацьовує" тільки при похитуванні або посмикуванні кабелю), то ймовірно, що бруд у вашому порту і є винуватцем.

Ну, а щоб позбутися від цього бруду, досить вискоблити його будь-яким тонким предметом, будь то зубочистка, паличка для коктейлів чи голка. Краще використовувати дерево або пластик, оскільки менше ймовірність того, що вони подряпають що-небудь всередині і зашкодять контакти.

Якщо після процедури проблема нікуди не зникла, найімовірніше, причина зниження швидкості підзарядки криється в самому USB-кабелі. В такому випадку просто замініть провід на будь-який інший.

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Раніше УНІАН ділився лайфхаком, як прискорити зарядку смартфона. Ця "фіча" доступна для всіх телефонів, починаючи від старих кнопкових моделей і закінчуючи сучасними смартфонами, фаблетами і т.д.

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