Подорожчання пам'яті ставить перед виробником непростий вибір: знижувати прибуток або підвищувати вартість смартфонів.

Samsung все ще не визначилася з ціною на смартфони Galaxy S26, хоча до офіційного анонсу залишаються лічені тижні. Зазвичай до цього етапу ціна вже відома, однак цього року з цим виникли проблеми, повідомляє корейське видання The Bell.

Основна причина – значне подорожчання виробництва. Зростання вартості оперативної пам'яті та інших компонентів, включно з модулями камер, процесором і OLED-екраном, змушує Samsung обирати між зменшенням прибутку та збільшенням ціни. Це ставить компанію перед складним вибором, від якого в підсумку залежить фінальна вартість пристроїв.

Корейські медіа зазначають, що Samsung уже продає "потрійний" смартфон Galaxy TriFold за ціною, нижчою за собівартість, сприйнявши збитки бажанням поширити новий форм-фактор серед користувачів. Однак для флагманської серії Galaxy S такий підхід неприйнятний, адже вона має приносити компанії прибуток.

Окремим фактором є використання чіпів різних виробників у лінійці. Останніми роками Samsung все частіше покладалася на процесори Qualcomm, які коштують дорожче, ніж власні рішення. Відродження Exynos і його використання в деяких моделях Galaxy S26 може допомогти частково знизити витрати, але повністю перекласти виробництво на внутрішні чіпи Samsung поки не вдається.

За даними джерел, через невизначеність із цінами лінійка Galaxy S26 з'явиться на ринку тільки в березні 2026 року. Для порівняння, серію Galaxy S25 було презентовано 23 січня 2025-го, вона надійшла в продаж 7 лютого.

Раніше повідомлялося, що через подорожчання комплектуючих і мит модель топова модель S26 Ultra подорожчає на 50-100 доларів. Решта пристроїв збережуть колишній рівень, щоб конкурувати з iPhone 17.

Нагадаємо, на початку грудня Samsung представила свій перший смартфон із трьома екранами. На глобальному ринку він з'явиться на початку 2026 року.

Раніше Bloomberg писав, що Apple розділить лінійку iPhone 18 між осіннім та весняним запуском. Восени 2026 року очікуються iPhone 18 Pro/ 18 Pro Max і iPhone Fold, а навесні 2027-го – iPhone 18, 18e і Air 2-го покоління.

