Маск упевнений, що Apple, уклавши ексклюзивну угоду з OpenAI, свідомо обмежує просування інших ШІ-додатків.

Очільник X, Tesla, xAI та інших компаній Ілон Маск подав до суду на Apple та OpenAI, звинувативши їх у змові та перешкоджанні розвитку конкурентів у сфері штучного інтелекту. Про це повідомляє агентство Reuters.

За версією Маска, Apple і OpenAI фактично "заблокували ринок", заважаючи появі нових гравців, зокрема X і xAI. У позові стверджується, що Apple навмисно обмежує видимість застосунків X і Grok і знижує їхні позиції в рейтингах через ексклюзивну співпрацю з OpenAI.

"Якби не ексклюзивна домовленість Apple з OpenAI, компанія не мала б причин ігнорувати інші ШІ-продукти у своєму магазині застосунків", – витяг із позову.

Хоча Apple дійсно інтегрувала ChatGPT у свої пристрої, поки що не очевидно, чи йдеться про порушення антимонопольного законодавства. Тим паче що інші Ші-сервіси вже піднімалися на вершину рейтингу. Наприклад, додаток DeepSeek був першим в App Store у січні цього року.

Глава OpenAI Сем Альтман у відповідь на звинувачення іронічно зауважив, що такі заяви мають дивний вигляд з огляду на "репутацію самого Маска", який, за словами Альтмана, неодноразово втручався в роботу алгоритмів соцмережі, щоб просувати власні публікації і обмежувати конкурентів.

Варто зазначити, що позов було подано до північного округу Техасу, відомого своєю лояльністю до Маска. Це не перший випадок, коли він обирає саме цей суд для розглядів, що дехто називає "судовим шопінгом".

Раніше цього місяця "найрозумніший ШІ" Ілона Маска став безкоштовним для всіх. За словами авторів, Grok 4 думає "на рівні вченого", відповідає швидше за ChatGPT, а також створює готові ігри всього за один промпт.

Тим часом глава OpenAI стурбований, що люди довіряють свої найважливіші життєві рішення ChatGPT. Чат-бот замінив людям терапевтів і лайф-коучів.

