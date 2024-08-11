Деякі з них "убила" внутрішня конкуренція, тоді як інші скоро перестануть отримувати оновлення iOS.

До осінньої презентації Apple залишилося не так уже й багато часу – нові iPhone покажуть у середині вересня. Фахівці перерахували моделі, які у 2024 році вже не можна вважати збалансованими за співвідношенням цін і характеристик.

До таких девайсів віднесли iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Pro і модель iPhone SE 2016 року. Причина проста – застаріле "залізо" і не найбільш просунуті камери. Ба більше, в разі поломки знайти запчастини буде дуже складно.

Але головне, що має зупинити від покупки - термін підтримки. Якщо iPhone X перестав оновлюватися з виходом iOS 16, то iOS 18 майже напевно буде останнім великим апдейтом системи для серій iPhone XS/XR і iPhone 11. Тому якщо збираєтеся брати смартфон на роки вперед, це далеко не найкращий варіант. Аналогічна ситуація з iPhone 12.

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Які смартфони Apple вибрати замість них

iPhone 15 / iPhone 15 Plus – ідеальний смартфон для більшості користувачів. Звісно, можна взяти й iPhone 14, але різниця між цими моделями доволі помітна: смартфони позбулися звичного "чубчика", який замінила технологія Dynamic Island, а головна камера перейшла на 48-Мп сенсор.

– ідеальний смартфон для більшості користувачів. Звісно, можна взяти й iPhone 14, але різниця між цими моделями доволі помітна: смартфони позбулися звичного "чубчика", який замінила технологія Dynamic Island, а головна камера перейшла на 48-Мп сенсор. iPhone 13 – найвигідніший айфон. З більшістю повсякденних завдань девайс справляється анітрохи не гірше за новинки, однак коштує при цьому помітно дешевше. Камери не перевершать телефони-конкуренти за схожою ціною, наприклад, Google Pixel 8, але вони однаково досить хороші.

– найвигідніший айфон. З більшістю повсякденних завдань девайс справляється анітрохи не гірше за новинки, однак коштує при цьому помітно дешевше. Камери не перевершать телефони-конкуренти за схожою ціною, наприклад, Google Pixel 8, але вони однаково досить хороші. iPhone 15 Pro Max – безкомпромісний варіант. Обирати цей пристрій дуже просто, тому що ви не економите на жодній деталі – тут найкращі камери, час автономної роботи та найпотужніший мобільний процесор Apple. Він також поставляється з 256 ГБ пам'яті за замовчуванням.

– безкомпромісний варіант. Обирати цей пристрій дуже просто, тому що ви не економите на жодній деталі – тут найкращі камери, час автономної роботи та найпотужніший мобільний процесор Apple. Він також поставляється з 256 ГБ пам'яті за замовчуванням. iPhone SE (2022) – найдешевший вхід в екосистему iOS. Попри застарілий дизайн, апарат працює швидко, має непогану одинарну камеру, процесор A15, що й моделі iPhone 13, та батарейку на цілий день роботи. А отримувати оновлення він буде ще мінімум два роки.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серія iPhone 16 буде представлена в середині вересня, найімовірніше, 10-12 числа. Разом зі смартфонами анонсують нові Apple Watch, AirPods і, можливо, iPad з iPad mini.

А вже навесні 2025 року вийде новий бюджетний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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