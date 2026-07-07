Санкції не працюють: країна ЄС заробляє мільярди доларів на російській нафті, – FT

Тільки за останні три роки сума дійшла до 4 млрд доларів.

Щонайменше 3,8 мільярда доларів на транспортуванні російської нафти заробили за останні три роки грецькі судноплавні компанії, в той час як країни G7 намагалися обмежити доходи Кремля від "чорного золота", повідомляє Financial Times.

Розрахунки FT охоплюють лише основні маршрути, для яких наявні дані про ціни. Мова йде про 389 мільйонів барелів, відвантажених грецькими танкерними компаніями. Ще 153 млн барелів (майже +40%) не мають ціни і були виключені з розрахунків.

Мова йде про таких міжнародних перевізників, як Dynacom Tankers, Stealth Maritime та Onassis Group. Роль грецьких судновласників у перевезенні російської нафти була джерелом напруженості між Афінами та Києвом. Кілька грецьких танкерних компаній, включаючи Dynacom, були внесені українською стороною у 2023 році до списку "міжнародних спонсорів війни", але пізніше виключені з нього під тиском грецького уряду.

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З 20 найбільших компаній, які отримали найбільший прибуток від російських поставок з червня 2023 року, вісім - грецькі. Решта – це російські державні судноплавні компанії, такі як "Совкомфлот" та "Роснефтефлот", або дочірні чи підставні компанії, пов'язані з ними, за винятком гонконгської компанії Prominent.

Роль грецьких танкерів

Грецькі судновласники відомі як одні з найбільш толерантних до ризиків в галузі. Dynacom була однією з найактивніших судноплавних компаній в Ормузькій протоці з моменту початку війни США проти Ірану 28 лютого. Майже 15% російського експорту сирої нафти в травні відвантажено грецькими компаніями.

Трейдери платять приблизно на 30-40% більше за перевозку російської сирої нафти, порівняно з нафтою з країн, на які не поширюються західні заходи.

Обмеження цін на російську нафту з боку країн G7 було запроваджено в грудні 2022 року. З того часу західним операторам дозволено надавати транспортні послуги або забезпечувати послуги з перевезення російської нафти, але лише за ціною, що дорівнює або нижча за квоту G7. Сьогодні вона становить 44,1 долара за барель. Але контроль за обмеженнями був у кращому випадку нерівномірним, за словами колишніх посадовців із санкцій та юристів.

Судновласники повинні довести, що ціна на вантаж, який вони перевозять, нижча за обмеження, надаючи друковану форму підтвердження. Але судноплавні компанії часто покладаються на слова або фрахтувальника судна, або російського постачальника. На закритих зустрічах грецький та кіпрський уряди послідовно виступали проти обмеження цін, зазначають дипломати ЄС.

Деякі грецькі танкерні компанії, тим не менш, відмовилися від торгівлі. TMS Tankers та Thenamaris значно скоротили торгівлю російською нафтою наприкінці 2023 року після того, як США оголосили про санкції проти морських операторів Туреччини та ОАЕ за потенційне перевезення російських вантажів вище встановленої ціни. Кілька грецьких судноплавних компаній також відмовилися від торгівлі з Росією після санкцій США проти "Роснефти" та "Лукойла" у жовтні 2025 року.

В компанії Dynacom заявили, що "рахунки за електроенергію, витрати на бензин та подальший інфляційний тиск були пом'якшені завдяки внеску грецького судноплавства".

"Російська нафта продовжує приносити Кремлю мільярди, оскільки уряди не змогли закрити очевидні прогалини в системі. Грецький уряд неодноразово ставив інтереси своєї судноплавної галузі вище за посилення санкцій та мир", – коментує засновниця Razom We Stand Світлана Романко.

Санкції проти Росії – останні новини

2 липня Франція відпустила танкер тіньового флоту РФ після гучного затримання за місяць до цього. Танкер Tagor знаходиться в санкційному списку як Євросоюзу, так і США. Щоб розблокувати корабель, власник заплатив 1 млн євро штрафу.

Натомість Україна закликає союзників вважати кораблі російського тіньового флоту легітимними військовими цілями.

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