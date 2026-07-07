Нідерланди більше не мають можливостей надавати Україні військову допомогу

Загалом Нідерланди витратили 9,1 млрд євро (10,4 млрд доларів) на військову підтримку України.

Нідерланди більше не можуть надавати Україні пряму військову підтримку. Про це заявила міністр оборони країни Ділан Єшільгоз-Зегеріус, передає Bloomberg.

Вона наголосила, що буде закликати інші країни допомогти Україні, однак Нідерланди вже зробили все, що могли.

"У нас, як у Нідерландів, більше немає можливостей, оскільки ми вже зробили дуже багато", - наголосила міністр.

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Коли в неї запитали про нові запити на ракети Patriot, Єшільгоз-Зегеріус відповіла:

"Ми досягли межі своїх можливостей".

Bloomberg нагадав, що Нідерланди витратили 9,1 млрд євро (10,4 млрд доларів) на військову підтримку України, а ще 11,6 млрд євро заплановано витратити. Нині держава виділила 1 млрд євро на так звану програму PURL, в межах якої європейські союзники оплачують американську зброю для України.

Patriot для України - останні новини

Раніше The New York Times писало, що Україна змінила підхід до використання систем Patriot. Через обмежені запаси та безперервні російські обстріли українці швидко усвідомили, що їм доведеться переглянути правила.

"Еволюція тактики також стає важливою моделлю ведення бойових дій, оскільки війна в Ірані та атаки в Перській затоці вичерпали світові запаси найсучасніших перехоплювачів Patriot", - наголосили журналісти.

Водночас засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик відповів, чи отримає Україна ліцензію на ракети для Patriot. З його словами, виготовлення цих засобів за ліцензією - чутлива тема.

"Це буде непростий процес. І цього року він може не закінчитись підписанням домовленостей. Щодо класних продуктів, які розлітаються як гарячі пиріжки, компанії дуже обережно ставляться до масштабування та передачі виробництва в інші країни", - висловився експерт.

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