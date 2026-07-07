Білорусь опинилась між тиском Путіна і ультиматумом Зеленського, - WP

Лукашенко заявив, що не планує втягувати Білорусь у війну, тоді як аналітики не виключають нових спроб Росії використати територію країни.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко опинився між тиском Москви та жорсткими попередженнями Києва. На цьому тлі він публічно запевнив, що білоруська армія не братиме участі у війні проти України, пише The Washington Post.

Кремль продовжує шукати способи активніше залучити Білорусь до своїх військових планів, тоді як Україна демонструє готовність завдавати ударів по об'єктах, які використовуються для підтримки російської армії.

Одним із останніх епізодів стало попередження президента України Володимира Зеленського щодо чотирьох ретрансляційних станцій у Брестській та Гомельській областях Білорусі. За даними Києва, вони використовувалися для посилення сигналу російських безпілотників, які атакували українські міста.

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Зеленський дав Мінську сім днів на їхнє відключення, попередивши, що в іншому разі Україна може знищити ці об'єкти.

Невдовзі після цього, як повідомляється, ретранслятори припинили роботу. Офіційно білоруська влада цього не підтверджувала, однак про відключення спочатку повідомили російські воєнні блогери, а згодом про це заявив і Зеленський.

Закрита зустріч із Путіним

Після цього Лукашенко вирушив до Росії, де провів закриту дводенну зустріч із правителем РФ Володимиром Путіним у резиденції на Валдаї.

Жодних заяв після переговорів сторони не зробили. Речник Кремля Дмитро Пєсков лише коротко назвав зустріч "неформальною взаємодією".

Лукашенко: "Нам не потрібна війна"

Виступаючи перед білоруськими військовими, Лукашенко запевнив, що Мінськ не планує вступати у війну:

"Я ще раз наголошую, дорогі товариші, що ніхто не збирається відправляти вас у цк кровопролиття. Нам не потрібна війна. Погано, що в Україні йде війна. Ми прихильники мирного вирішення питань".

Раніше Лукашенко також закликав Київ уникати провокацій.

"Не варто очікувати жодних військових дій від Білорусі, і особливо від мене", – сказав білоруський лідер.

Водночас він визнав, що, можливо, не мав настільки різко висловлюватися на адресу президента України.

"Можливо, мені не слід було цього говорити... Але, з іншого боку, він повинен розуміти: що посієш, те й пожнеш", – заявив Лукашенко.

Тиск триває

Українські посадовці вже кілька місяців попереджають, що Москва намагається втягнути Білорусь у війну, оскільки російська армія стикається зі складнощами на фронті.

Втім, експерти вважають малоймовірним прямий вступ білоруських військ у бойові дії. Натомість Росія може активніше використовувати територію Білорусі для ударів по українській логістиці або для створення додаткової напруги на кордоні з країнами НАТО.

За словами одного з європейських чиновників, одним із можливих сценаріїв є атаки по маршрутах постачання західної військової допомоги Україні з території Білорусі.

"Досить важко виграти цю війну, не перериваючи постачання із Заходу до України", – зазначив співрозмовник.

Китай і США також впливають на рішення Мінська

Аналітики звертають увагу, що Лукашенко стримує не лише ризик війни. Важливу роль відіграють відносини з Китаєм і США.

Під час нещодавнього візиту Лукашенка до Пекіна голова КНР Сі Цзіньпін заявив про підтримку суверенітету й територіальної цілісності Білорусі.

Водночас Мінськ останнім часом активізував контакти зі США. Після переговорів за посередництва Вашингтона Білорусь звільнила частину політичних в'язнів, а США пом'якшили санкції проти окремих білоруських структур.

Експерт програми Carnegie Russia Eurasia Артем Шрайбман вважає, що саме бажання зберегти діалог із Заходом також стримує Лукашенка від глибшого втягування у війну:

"Лукашенко розуміє, що якщо Білорусь буде повністю втягнута у війну, це ускладнить діалог із Заходом – і зокрема зі США".

За оцінками аналітиків, наразі Мінськ намагається зберегти баланс між залежністю від Росії та небажанням ставати повноцінним учасником війни, хоча тиск з обох боків продовжує зростати.

Загроза з Білорусі - останні заяви

Як повідомляв УНІАН, очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що наразі не бачить ознак загрози з боку Білорусі. За його словами, Лукашенко розуміє наслідки можливого вступу у війну проти України, тому такий розвиток подій не відповідає його інтересам.

Перед цим Лукашенко зробив нову заяву щодо участі своєї країни у війні в Україні на боці РФ. Він сказав, що Білорусь не хоче воювати, але при цьому заявив, що Європейський союз "відкрито взяв курс на мілітаризацію, при цьому нагнітається абсурдна істерія навколо уявної "загрози зі сходу".

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