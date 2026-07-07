У Рівному дівчина випадково опинилась зачиненою у поштоматі: деталі (відео)

Медична допомога їй не знадобилася.

У Рівному рятувальники визволили дівчину, зачинену у комірці вуличного поштомату.

Як повідомляється на сайті Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, сьогодні, 7 липня, о 06:00 до Служби порятунку Рівненщини надійшло незвичне повідомлення від схвильованого підлітка.

"Хлопець розповів, що на вулиці Київській у місті Рівне в комірці поштомата опинилася зачиненою дівчина. Самостійно відкрити комірку він не зміг, тож звернувся по допомогу до рятувальників", - розповіли у ДСНС.

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Так, за допомогою спеціального інструменту рятувальники швидко відкрили комірку та визволили дівчину.

"На щастя, медична допомога їй не знадобилася", - додали у Службі, утім, інших подробиць інциденту не навели.

Пригоди підлітків у світі

Як повідомлялося, у 2025 році учні Державного наукового ліцею у Римі розповіли своїй вчительці, що знайшли щось незвичайне під будівлею навчального закладу.

У січні цього року розпочалися розкопки. З'ясувалося, що приміщення, які збереглися під спортивним залом Державного наукового ліцею, є частиною будинку середини II століття, який, судячи з напису, знайденого під час розкопок наприкінці XIX століття, ймовірно, належав члену родини Умбріїв.

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