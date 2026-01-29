Названо найпродаваніший Android-телефон за підсумками 2025 року: коштує дешевше $200

Дослідницька компанія Counterpoint Research опублікувала топ-10найбільш продаваних смартфонів 2025 року у світі. Пристрої від Apple і Samsung домінують четвертий рік поспіль, складаючи 19% всіх глобальних продажів.
Лідером світового ринку став iPhone 16, який помітно випередив наступні за ним моделі iPhone 16 Pro Max і iPhone 16 Pro. На четвертій сходинці рейтингу – актуальний iPhone 17 Pro Max. Також вагомий внесок зробили iPhone 17 (7-е місце), iPhone 15 (8-е місце) і iPhone 16e (10-е місце).
На п'ятій і шостій сходинці списку розмістилися бюджетні Samsung Galaxy A16 5G і A06 4G за ціною 180 і 100 доларів відповідно. Аналітики пов'язують їх успіх з ідеально збалансованими характеристиками і безпрецедентним для бюджетного сегмента рівнем довговічності, пропонуючи 6 років оновлень.
Крім того, до топ-10 увійшов Galaxy S25 Ultra. Це єдиний преміальний телефон на базі ОС Android. В цілому ж, рейтинги 2025 і 2024 років виглядають досить схожими – з поправкою на вихід нових моделей.
Аналітики очікують, що у 2026 році частка преміальних флагманських пристроїв на ринку збільшиться, оскільки глобальний дефіцит пам'яті призведе до зростання цін на пристрої початкового та середнього цінових сегментів.
Тим часом новий iPhone Air зіткнувся з безпрецедентним знеціненням. Найбільші магазини в різних країнах змушені пропонувати знижки до 400 доларів, що доводить втрату інтересу споживачів до нової моделі.
Наприкінці лютого 2026-го відбудеться презентація смартфонів серії Galaxy S26. За характеристиками новинки не особливо відрізнятимуться від актуальних пристроїв, хоча S26 Ultra приписують унікальний антишпигунський дисплей. Apple восени представить свій дебютний складаний iPhone.