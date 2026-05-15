ЄС готується надати Україні перші 9 млрд євро: Politico з’ясувало, на що підуть гроші

Євросоюз готується затвердити умови кредиту на суму 90 млрд євро для України вже в понеділок. Про це повідомило видання Politico з посиланням на представників ЄС.

Зазначається, що це наблизить Київ до отримання першого кредитного траншу на суму понад 9 млрд від Брюсселя в середині червня. Передбачається, що ці гроші підуть на покриття негайних бюджетних дефіцитів і закупівлю безпілотників для захисту від РФ.

Після проходження внутрішніх процедур ЄС остаточно затвердить кредит у розмірі 90 млрд євро відразу ж після того, як Київ та Брюссель узгодять деталі погашення боргу за рахунок репарацій від Росії.

Зазначається, що якщо Кремль відмовиться виплачувати ці репарації після війни, лідери ЄС заявили, що залишають за собою право використовувати заморожені російські активи для погашення кредиту – тим самим анулюючи борг Києва.

На що витратять гроші

Якщо все піде за планом, Брюссель спочатку закупить безпілотники на суму 5,9 млрд євро в червні для зміцнення української оборони. Потім Єврокомісія перерахує Києву 3,2 млрд євро, які він зможе спрямувати на покриття бюджетних витрат, включаючи виплату зарплат військовим.

"Комісія прагне здійснити перший транш якомога швидше, у другому кварталі 2026 року. Він покриє закупівлю безпілотників у України для України", - сказав єврочиновник виданню.

Зазначається, що попри нещодавній прогрес, у Євросоюзі розуміють, що Києву знадобиться більше грошей у 2027 році, але їх залучення може бути проблематичним, якщо члени ЄС не захочуть брати на себе додаткові спільні борги.

"Члени ЄС та європейські фінансові інститути надали Україні загалом 200,6 млрд євро. Таким чином, ЄС є найбільшим і найстабільнішим фінансовим партнером України", – сказав представник Єврокомісії.

Кредит ЄС для України

Кредит у розмірі 90 млрд євро лідери Євросоюзу погодилися надати Україні в грудні 2025 року для фінансування її військових потреб. Передбачається, що половина цього кредиту буде виплачена цього року, а решта – у 2027 році.

Україна зіткнеться з бюджетним дефіцитом у розмірі 135 млрд євро цього та наступного року, і в найближчі місяці без додаткової фінансової підтримки у неї закінчаться гроші.

