Дронових атак буде більше: військовий розповів про зміну тактики росіян

Росія нарощує застосування безпілотників та готує до 200 тис. операторів дронів.

За добу українська протиповітряна оборона збиває до 2 тисяч російських БпЛА. Про це повідомив начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України Ігор Яременко в етері Київ24

Військовий додав, що ситуація свідчить, що Росія нарощує застосування ударних дронів. Також, за його словами, росіяни готують до 200 тис. операторів дронів.

У відповідь Україна теж нарощує дану складову. Яременко зазначив, що дрони - це той компонент, який дає змогу українським військовим на фронті контролювати логістичні шляхи ворога і не дає йому підвозити БК, продовольство та проводити евакуацію.

